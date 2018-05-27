چرایی شکل گیری انقلاب اسلامی باید برای جوانان تبیین شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت رسول فلاحتی در نخستین نشست شورای سیاستگذاری و راهبری بزرگداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی که صبح یکشنبه در سالن اجتماعات شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان برگزار شد، اظهار کرد: برگزاری این نشست ها سبب هم افزایی، تعامل و شناسایی نقاط قوت و ضعف در سطح استان می شود.

وی با اشاره به توطئه دشمنان علیه نظام مقدس اسلامی، افزود: ایجاد اختلاف میان مردم و مسئولان، ناکارآمدی نظام و همچنین چگونگی وقوع و ماندگاری انقلاب اسلامی حوزه های مهمی است که دشمن برای خدشه وارد کردن به آن برنامه ریزی کرده است.

رئیس شورای سیاستگذاری و راهبری بزرگداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در گیلان با تأکید برلزوم هوشیاری مردم و مسئولان در این زمینه، خاطرنشان کرد: در همین راستا تبیین آرمان ها، ایدئولوژی و اهداف انقلاب اسلامی یکی از مهم ترین راهکارا برای مقابله با این توطئه دشمنان است.

وی همچنین با بیان اینکه تشریح مولفه های انقلاب نیز برای جامعه به ویژه نسل جوان بسیار مهم و حائز اهمیت است، گفت: تشکیل کارگروه های اندیشه ورزی و عملیاتی کردن ایده ها می تواند نقش تأثیرگذاری در این زمینه داشته باشد.

آیت الله فلاحتی با اشاره به در پیش بودن سالگرد ارتحال بنیانگذار نظام مقدس اسلامی، تصریح کرد: واکاوی و بازنگری اندیشه ها، شخصیت و آرمان های امام خمینی (ره) باید در دستور کار مسئولان قرار گیرد.

وی با بیان اینکه جامعه ایران اسلامی و حول محور ولایت فقیه می چرخد لذا باید جایگاه ولایت فقیه برای جامعه تبیین و تشریح شود، یادآورشد: امروز دشمن رهبری و ولایت فقیه که ستون و محور جامعه اسلامی ایران و انقلاب است را نشانه گرفته بنابراین باید با استفاده از ظرفیت های حوزه فرهنگی و همچنین رسانه ای و فضای مجازی در راستای تبیین نقش ولایت فقیه گام برداریم.

نماینده ولی فقیه در گیلان در ادامه با تأکید براینکه باید چرایی شکل گیری انقلاب اسلامی برای نسل جوان جامعه تبیین و روشن شود، افزود: متاسفانه نسل جوان جامعه در این زمینه بی اطلاع بوده و دشمن نیز در تلاش است تا با ایجاد جوی ملتهب به اهداف خود برسد.