پلمب و اخطار به ۲۲ واحد صنف پذیرایی متخلف در شیروان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مسعود وحیدی اظهار کرد: ماموران پلیس امنیت عمومی ضمن بازدید از ۸۳ واحد صنفی در ماه مبارک رمضان در سطح شهرستان شیروان، دو واحد صنفی پذیرایی متخلف را پلمب و برای ۲۰ واحد دیگر نیز اخطار و تذکر صادر کردند.

وحیدی افزود: طرح بازدید از واحدهای صنفی پذیرایی به مدت دو روز در سطح شهر به مرحله اجرا درآمد .

وی ادامه داد: ماموران اداره نظارت بر اماکن این پلیس در راستای اجرای این طرح از ۸۲ واحد صنفی پذیرایی بازدید به عمل آورده و دو واحد صنفی متخلف را به علت فعالیت غیر مجاز در طول روز و عدم توجه به اخطار ماموران پلمب کردند.

فرمانده انتظامی شیروان بیان کرد: همچنین در این بازدیدها از تعداد سه نفر از متصدیان یا شاغلین واحدهای صنفی به علت عدم رعایت ضوابط انتظامی، رعایت نکردن شئونات اسلامی تعهد اخذ شد.

وحیدی با اشاره به اینکه به ۹ واحد صنفی تذکر داده شد، تصریح کرد: در این طرح هشت واحد صنفی نیز به علت رعایت نکردن قوانین و مقررات مورد اخطار قرار گرفته و به اصناف معرفی شدند.

وی افزود: در مدت اجرای طرح به تمام متصدیان واحدهای صنفی به منظور رعایت شئونات اسلامی تذکرات لازم داده شد.