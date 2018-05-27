۲۱۰ محکوم متواری در خراسان جنوبی دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام یدالله وحدانی نیا صبح یکشنبه در شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان جنوبی اظهار کرد: بسیاری از مردم دستگاه قضایی را به عنوان دستگاه اعمال مجازات می شناسند که این تنها بخشی از وظایف دادگستری است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان جنوبی بیان کرد: پیشگیری از وقوع جرم نیز بخش دیگری از وظایفی است که قانونگذار بر عهده دادگستری گذاشته است که ثمره آن را باید در کاهش ورودی ها به دادگستری دید.

وحدانی نیا با اشاره به اینکه از حدود ۶ میلیون پرونده کیفری متشکله در کشور به صورت سالانه یک میلیون پرونده مربوط به جرائم مرتبط با خشونت است، ادامه داد: پیگیری اجرای برنامه عمل پیشگیری از خشونت یکی از اقدامات دادگستری و شورای پیشگیری از وقوع جرم خراسان جنوبی در راستای کاهش جرائم است.

وی افزود: مشارکت با سازمان های اجتماع محور در اجرای پروژه محله محور پیشگیری از خشونت نیز در راستای کاهش جرائم مرتبط با خشونت پیگیری می شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان جنوبی گفت: اجرای طرح پرونده ملی نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان نیز سال گذسته در ۶ مدرسه شهرستان بیرجند و ۶ مدرسه در شهرستان درمیان اجرایی شده است و در سال جاری نیز به برنامه ریزی منسجم تر عملیاتی می شود.

وحدانی نیا اظهار کرد: راهبری و نظارت بر اجرای طرح جمع آوری محکومین متواری در راستای پیشگیری از وقوع جرم سال گذشته اجرایی شد و در نهایت با اجرای این طرح ۲۱۰ محکوم متواری دستگیر شدند.

وی بیان کرد: با توجه به آسیب های مجازات حبس قوه قضائیه به سمت مجازات های جایگزین حبس در حبس های کوتاه مدت با توجه به آئین نامه ها و مواد قانونی کرده است و در این راستا ۸۰ رأی صادره در محاکم دادگستری خراسان سال گذشته در خصوص خدمات عمومی رایگان بوده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان جنوبی ادامه داد: هماهنگی و مشارکت در نهادینه سازی آموزش های پیش از ازدواج، ایجاد مراکز ملاقات فرزندان طلاق( مرکز مهر خانواده) و پشتیبانی از استمرار فعالیت مراکز موجود در استان نیز در سال گذشته مد نظر قرار داشت.

وحدانی نیا افزود: در گذشته محل ملاقات فرزند طلاق با والدین که حق ملاقات داشتند در دادگستری تعیین می شد که این موضوع آسیب های روحی برای کودک در پی دارد و از این منظر مرکز مهر خانواده در بیرجند احداث شد.

وی ادامه داد: سازش ۴۸ درصدی پرونده های دعاوی خانواده به جز طلاق در مرکز مشاوره دادگستری و سازش 10 درصدی پرونده های طلاق ارجاعی به بهزیستی نیز در سال گذشته محقق شد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان جنوبی گفت: برگزاری کارگاه های آموزشی ارتقاء مهارت ارتباطی مبتنی بر سبک زندگی ایرانی و اسلامی نیز در سال گذشته اجرایی شد که در نهایت به سازش 15 درصدی شرکت کنندگان در کارگاه منجر شد.

وحدانی نیا اظهار کرد: دستگاه قضایی به عنوان تأمین کننده امنیت و عدالت با ایجاد بزرگترین شبکه اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم گام بلندی در راستای گاهش جرائم و آسیب های اجتماعی و تقلیل رشد جمعیت کیفری برداشته است.

وی یادآور شد: برگزاری جلسات مشاوره و کارگاه های روانشناسی کانون های اصلاح و تربیت، اجرایی نمودن ۳۱۵ آیین دادرسی کیفری در خصوص حضور مشاور در محاکم اطفال و نوجوانان، توانمند سازی و بهره مندی از ظرفیت ها مختلف سازمان های مردم نهاد و برگزاری کارگاه اصلاح و بازاجتماعی کردن زندانیان نیز در سال گذشته اجرایی شد.