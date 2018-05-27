۱۳۰میلیاردریال برای ساخت وبازسازی مسکن مددجویان کمیته امدادصرف شد

عدالت بهرامی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تامین مسکن مناسب برای مددجویان از اقدامات کمیته امداد است، در این راستا طی سال گذشته دو هزار و ۲۶۹ مورد خدمات عمرانی به مددجویان تحت حمایت کمیته امداد استان مرکزی با صرف بیش از ۱۳۰میلیارد ریال بودجه ارائه ده است.

قائم‌ مقام کمیته امداد استان مرکزی افزود: از این تعداد ۱۴۶ مورد کمک به خرید و ساخت مسکن شهری، یک هزار و ۹۹۱ مورد کمک به تعمیر، بازسازی و ساخت فضاهای جانبی، ۷۵ مورد بهسازی و مقاوم‌سازی مسکن مددجویان روستایی و ۵۷ مورد کمک به بهسازی سرویس‌های بهداشتی مددجویان بوده است.

وی با اشاره به اینکه ارائه خدمات عمرانی به مددجویان فاقد مسکن بالای دو نفر در مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته در اولویت قرار دارد، گفت: سرانه ساخت مسکن برای مددجویان شهری ۲۵ میلیون تومان و مددجویان روستایی ۱۵ میلیون تومان است که توسط کمیته امداد پرداخت می‌شود و مابقی هزینه‌ها از محل کمک‌های مردمی و مشارکت مددجو تأمین می‌شود.

بهرامی در ادامه گفت: همچنین ۱۴۵ مورد کمک به خرید و ساخت مسکن شهری، یک هزار و ۸۹۹ مورد کمک به تعمیر، بازسازی و ساخت فضاهای جانبی،۱۱۳ مورد بهسازی و مقاوم‌سازی مسکن مددجویان روستایی و ۸۴ مورد کمک به بهسازی سرویس‌های بهداشتی مددجویان از برنامه‌های حوزه مسکن کمیته امداد استان مرکزی در سال جاری است.

قائم‌ مقام کمیته امداد استان مرکزی در پایان با اشاره به اینکه تامین مسکن مناسب برای مددجویان فاقد مسکن یکی از رویکردهای اصلی کمیته امداد است، گفت: مردم نیکوکار استان می‌توانند با شرکت در طرح رضوان، در ساخت و تعمیر مسکن مناسب برای مددجویان تحت حمایت مشارکت کنند.