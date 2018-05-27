آداب دینی مردم کشور ترکیه در ماه مبارک رمضان

به گزارش خبرگزاری مهر، ویژه برنامه «دعوت» رادیو گفت و گو به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان به گفت وگو با مسلمانان خارجی مقیم ایران می پردازد. این ویژه برنامه با حضور «اسراء ارمیش» و «سیمی لاینور آکجا» از دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی اهل ترکیه از شبکه رادیویی گفت و گو به روی آنتن رفت.

اسراء ارمیش در این ویژه برنامه با اشاره به دلیل حضور خود در ایران گفت: ایران کشوری است که به آداب و رسوم و فرهنگ دینی کشور ترکیه خیلی نزدیک است به همین خاطر ایران را برای تحصیل در رشته میکروبیولوژی انتخاب کردم.

وی با اشاره به آداب و رسوم دینی کشور ترکیه اظهار کرد: ۹۹ درصد مردم ترکیه مسلمان هستند تا چند سال گذشته حجاب در دانشگاه ها ممنوع بود اما الان ممنوعیتی برای حجاب در دانشگاه ها وجود ندارد.

دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی از ترکیه با اشاره به آداب دینی ترکیه در ماه رمضان افزود: مردم ترکیه قبل از ماه رمضان برای این ماه آماده می شوند. در هر روز و هر شب این ماه طبل می زنند و آهنگ می خوانند تا مردم را بیدار کنند.

اسراء ارمیش خاطرنشان کرد: خواندن نماز تراویح از جمله عبادت‌هایی است که مردم ترکیه در این ماه انجام می دهند. کشور ترکیه در این ماه حال و هوای معنوی خیلی خوبی دارد. در هنگام افطار معمولا در محله ها همه با هم افطار می کنند و هر شب خانه یک نفر جمع می شوند.

دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی از ترکیه بیان کرد: شهرداری در ماه رمضان برای فقیران چادرهایی درست می‌کند و هر شب به آنها افطاری و غذا می‌دهد. علاوه بر این برای بچه ها در خیابان تئاتر و آهنگ و بازی های متنوع و جذاب و فضای شادی را ایجاد می کند و بدین ترتیب کودکان علاقه زیادی به ماه مبارک رمضان پیدا می کنند.

اسراء ارمیش در ادامه یادآور شد: دومین سال است که ماه رمضان در ایران حضور دارم. کشور ایران در ماه رمضان معنویت و آرامش خاصی دارد. رفتن مردم به اعتکاف ۱۰ روز آخر ماه رمضان برایم خیلی خوب و جذاب است.

وی افزود: در ماه رمضان همه مردم تمایل بیشتری به عبادت کردن و قرآن خواندن پیدا می کنند و کمتر دروغ می گویند. رفتار مردم در ماه مبارک رمضان نسبت به ماه های دیگر سال خیلی متفاوت می شود.

سیمی لاینور آکجا در ادامه این ویژه برنامه اظهار کرد: در دانشگاه استانبول ترکیه در رشته زبان و ادبیات فارسی تحصیل کردم و الان هم در حال تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه شهید بهشتی ایران هستم.

دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی اهل کشور ترکیه گفت: ماه رمضان در استانبول معمولاً با خانواده و دوستانم افطار می‌کنم، امسال اولین سال است که ماه رمضان در ایران هستم. به شهرهای قزوین، قم و شیراز رفتم و خیلی برایم جذاب بودند.