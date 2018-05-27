به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از زوددویچه سایتونگ، «هایکو ماس» وزیر خارجه آلمان قریب به دو ماه است که سکان دیپلماسی برلین را در دست گرفته است. وی بیشترین زمان خود را در پرواز به نقاط مختلف جهان در راستای انجام گفتگوهای دیپلماتیک گذرانده است.

وزیر خارجه آلمان تاکنون به آمریکا، روسیه، انگلیس و فرانسه سفر کرده است. وی بر این عقیده است که مناسبات برلین-مسکو باید فراتر از یک رابطه باشد. ماس خواهان تعمیق مناسبات با روسیه بوده و دلیل آن را استراتژیک خواندن مسکو در حل مسائل بین المللی می داند.

زوددویچه سایتونگ در ادامه نوشت: وزیر خارجه آلمان قرار است روز آینده با نمایندگانی از احزاب مختلف سیاسی این کشور دیدار و گفتگو کند. آنچه پیش بینی می شود این است که ماس درصدد متقاعد کردن احزاب سیاسی برای در پیش گرفتن راهکارهای لازم برای بسط و گسترش مناسبات با روسیه است.

روسیه از دیرباز از شرکای اصلی آلمان بشمار می آمده است.