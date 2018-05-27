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۶ خرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۲۹

وزیرخارجه آلمان احزاب سیاسی را به تعمیق روابط با مسکو فرامی‌خواند

وزیرخارجه آلمان احزاب سیاسی را به تعمیق روابط با مسکو فرامی‌خواند

وزیر خارجه آلمان قرار است فردا با حضور در نشست احزاب مختلف سیاسی به موضوع تعمیق مناسبات برلین-مسکو پرداخته و آنها را ترغیب به تلاش برای گسترش روابط با روسیه کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از زوددویچه سایتونگ، «هایکو ماس» وزیر خارجه آلمان قریب به دو ماه است که سکان دیپلماسی برلین را در دست گرفته است. وی بیشترین زمان خود را در پرواز به نقاط مختلف جهان در راستای انجام گفتگوهای دیپلماتیک گذرانده است. 

وزیر خارجه آلمان تاکنون به آمریکا، روسیه، انگلیس و فرانسه سفر کرده است. وی بر این عقیده است که مناسبات برلین-مسکو باید فراتر از یک رابطه باشد. ماس خواهان تعمیق مناسبات با روسیه بوده و دلیل آن را استراتژیک خواندن مسکو در حل مسائل بین المللی می داند. 

زوددویچه سایتونگ در ادامه نوشت: وزیر خارجه آلمان قرار است روز آینده با نمایندگانی از احزاب مختلف سیاسی این کشور دیدار و گفتگو کند. آنچه پیش بینی می شود این است که ماس درصدد متقاعد کردن احزاب سیاسی برای در پیش گرفتن راهکارهای لازم برای بسط و گسترش مناسبات با روسیه است.

روسیه از دیرباز از شرکای اصلی آلمان بشمار می آمده است.

کد مطلب 4307191
شقایق لامع زاده

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