گزینه «افزایش تولید نفت به سطح اکتبر ۲۰۱۶» روی میز است

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، وزیر انرژی روسیه روز شنبه گفت: بازگشت به سطح تولید نفت خام در اکتبر ۲۰۱۶، که نقطه آغاز توافق کاهش تولید کنونی است، یکی از گزینه‌های موجود برای کاهش محدودیت‌های عرضه نفت است.

منابع آگاه خبر دادند که با نگرانی از بالا رفتن بیش ‌از حد قیمت‌ها، این هفته عربستان سعودی و روسیه در مورد افزایش تولید نفت اوپک و غیر اوپک، به منظور تسهیل محدودیت تولید خود، مذاکره کرده‌اند.

نواک به خبرنگاران گفت: وقتی ما توافق خود را تا انتهای ۲۰۱۸ تمدید کردیم، در مورد چنین احتمالاتی هم صحبت کرده بودیم (احتمال بازگشت مجدد به سطح اکتبر ۲۰۱۶).

او با اشاره به اجلاس آینده ۲۲ و ۲۳ ژوئن اوپک و غیر اوپک، در وین، گفت: اما در ماه ژوئن در این زمینه تصمیم خواهیم گرفت.

در اکتبر ۲۰۱۶، تولید روسیه به بالاترین سطح ۳۰ ساله یعنی ۱۱.۲۴۷ میلیون بشکه در روز رسیده بود و طی توافق کاهش تولید اوپک، این کشور تولید خود را ۳۰۰ هزار بشکه کاهش داد و به سطح ۱۰.۹۴۷ میلیون بشکه در روز رساند.

همچنین دیروز از نواک نقل قول شد که تولید نفت ایران، تحت تاثیر خروج آمریکا از برجام و بازگرداندن تحریم‌ها، تنها ۱۰ درصد کاهش خواهد یافت.

ریا نیوز، خبر داد که نواک در پاسخ به این سوال که آیا او با این پیش‌بینی که تحریم‌ها می‌توانند تا ۸۰۰ هزار بشکه در روز، نفت از بازار حذف کنند، موافق است؟ گفت: من معتقدم میزان کاهش تولیدات آن‌گونه که بسیاری از افراد فکر می‌کنند، قابل توجه نخواهد بود.

او گفت: احتمالا بیشترین سطح تاثیر، چیزی حدود ۱۰ درصد خواهد بود.

نواک همچنین تخمین زد که اضافه قیمت نفت به علت ریسک‌های ژئوپلیتیکی حدود ۵ تا ۷ دلار باشد.