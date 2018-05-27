استفاده از سنت حسنه وقف در راستای کاهش آسیب های اجتماعی

به گزارش خبرنگار مهر، عصمت محمودی صبح یکشنبه در شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان جنوبی اظهار کرد: یکی از اقدامات فرهنگی مهم در راستای پیشگیری اجرای برنامه عمل پیشگیری از خشونت است.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خراسان جنوبی بیان کرد: زمانی می توانیم سخن از فرهنگی بودن جامعه بزنیم که آمار خشونت در بین مردم هر روز نسبت به گذشته کاهش داشته باشد.

محمودی ادامه داد: متأسفانه عوامل محیطی، اقتصادی و ژنتیکی باعث گرایش افراد به سمت خشونت شده است که کارشناسان فرهنگی و اجتماعی در این زمینه باید تدابیری بیندیشند.

وی افزود: از جمله اقدامات بسیار مطلوب که با همکاری یکی از سمن ها انجام شد بحث پیگیری مباحث روانشناحتی و اختلالات روانی کودکان قبل از ورود به دبستان است که در این راستا ۱۴ میلیون تومان اعتبار در نظر گرفته شد.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خراسان جنوبی گفت: یکی از اقدامات مؤثر در کاهش آسیب های اجتماعی ترویج وقف در راستای مسائلی چون هزینه ترک اعتیاد و تأمین هزینه خانواده معتاد در حال ترک است چرا که در وقف نباید تنها به نیازهای جسمی توجه کرد.

محمودی اظهار کرد: طلاق پدیده ای است که اگر مدیریت نشود تبدیل به یک آسیب می شود.

وی با اشاره به اینکه یکی از پدیده های اجتماعی در خراسان جنوبی بحث زنان خود سرپرست است، یادآور شد: تلاش ما بر این است که با همکاری سمن های مطمئن برای این بانوان تورهای مسافرتی امن ایجاد کنیم تا از آسیب بعدی که افسردگی در بین آنان است، جلوگیری کنیم‌.

محمدعلی جاوید شهردار بیرجند نیز در این شورا گفت: نمی توان یک الگوی واحد برای پیشگیری از وقوع در همه شهرستان ها اجرایی کرد چرا که شرایط هر منطقه متفاوت است.

وی اظهار کرد: پرکردن اوقات فراغت، ارتقاء فرهنگ شهروندی و ایجاد اشتغال نقش مهمی در کاهش آسیب های اجتماعی دارد.

شهردار بیرجند یادآور شد: در راستای کاهش آسیب های اجتماعی بحث نشاط اجتماعی را در نظر داریم‌.