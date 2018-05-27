کمیته راهبردی توسعه ورزش استان مرکزی تشکیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، فتح الله حقیقی صبح یکشنبه در نشست بررسی اعتبارات و پروژه های حوزه ورزش و جوانان استان مرکزی در اراک اظهار داشت: براساس قانون دستگاه های اجرایی موظف هستند یک درصد از اعتبارات سالانه خود را به ورزش اختصاص دهند، که در سال جاری نیز این امر تحقق خواهد یافت.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی افزود: این مبلغ قانونی باید برای توسعه ورزش در نظر گرفته شود که ۶۰ درصد سهم ورزش و جوانان بوده و ۴۰ درصد هم به آموزش و پروش تخصیص می یابد و دستگاه های اجرایی باید در تحقق این دستورالعمل اهتمام ویژه ای داشته باشند و کمیته راهبردی در این راستا تشکیل شده و پیگیر امور باشد.

وی بیان کرد: باید بر اساس شناسنامه تدوین شده از امکانات ورزشی با تعریف پروژه های مشخص و به دور از موازی کاری و باتوجه به نیاز از تخصیص ۲۷صدم درصد از ۹درصد مالیات بر ارزش افزوده برای توسعه ورزش در بخش های مختلف مطابق قانون برنامه ششم توسعه استفاده بهینه و مطلوب کرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی خاطرنشان ساخت: باید فرهنگ ورزش در بین دستگاه ها و نهادها و نهایتا در بین مردم نهادینه شود و تلاش برای بهبود و توسعه اصولی و هدفمند ورزش با ایجاد فرصت و گسترش محیط سالم برای شهروندان جهت شرکت در فعالیت های ورزشی و تفریح های بدنی در تمام سطوح از اهم برنامه ها و وظایف در حوزه ورزش و جوانان است که مدیریت ارشد استان پیگیر و از این موضوع حمایت می کند.

حقیقی تصریح کردک باید بپذیریم نشاط اجتماعی جامعه در گرو توجه به ورزش در همه گروه ها بویژه بانوان است و با این کار می توان به ارتقاء سلامت این قشر که مربیان فرزندان آینده هستند نیز کمک کرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی ادامه دادک ورزش مهم ترین عامل در بُعد افزایش نشاط اجتماعی و مقابله با انحراف‌های اجتماعی است و در این میان با توجه به اهمیت موضوع باید به تقویت ورزش روستایی نگاه ویژه داشت ما براین باوریم که ورزش در روستاها باید به شکلی اصولی و هدفمند پیگیری شود.