به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهرداری قم، سیدمرتضی سقائیاننژاد با اشاره به شرایط اقتصادی جامعه، اظهار کرد: اولویت شهرداری با پروژه هایی است که اولویت داشته باشند تا بتوانیم خدمات بهتری به شهروندان ارائه دهیم.
شهردار قم با تاکید بر اینکه شهرداریها مستقیما با شهروندان در ارتباط هستند، گفت: مدیریت هزینه و درآمد به طور مستقیم در خود شهرداری اتفاق میافتد و به همین خاطر باید حساسیت بالایی در هزینهها داشت.
سقائیاننژاد با بیان اینکه شهرداری در سال جاری باید روزانه ۶ میلیارد تومان از شهروندان دریافت کند، تصریح کرد: باید این درآمد کسب شود تا شهر قم مدیریت شود و با وجود اینکه کشور در تحریم و شرایط سخت اقتصادی است شهرداریها به دلیل ارتباط مستقیم با شهروندان با مشکل کمتری مواجه بودهاند.
شهردار قم با تاکید بر ضرورت شکلگیری مدیریت یکپارچه شهری، خاطرنشان کرد: تا زمانی که مدیریت یکپارچه شهری شکل نگیرد شهرداری نمیتواند برنامههای خود را پیش ببرد.
سقائیاننژاد اضافه کرد: به عنوان مثال زمانی که ما میخواهیم معبری را آسفالت کنیم اگرچه هزینه زیادی میشود اما شاهدیم بعد از مدت کمی شرکتهای خدماترسان حفار شامل آب، برق و گاز اقدام به حفاری میکنند و لباسی که بر تن شهر است تکه تکه میشود.
وی گفت: هرچند که آسفالت معابر پس از این کارها ترمیم شود فایدهای ندارد و شهروندان همه این مسائل را از چشم شهرداری میبینند.
شهردار قم با بیان اینکه شهرداری همچون یک خانواده بزرگ است، افزود: اگر تک تک اعضای این خانواده دست به دست هم ندهند این خانواده موفق نخواهند بود و ما از شهروندان همین انتظار را داریم.
سقائیاننژاد با اشاره به اقدامات شهرداری در راستای ساماندهی دست فروشان، اظهار کرد: شهرداری اقدامات زیادی انجام داده تا هم این افراد بتوانند امرار معاش کنند و هم نظم شهری بر هم نخورد که از آن جمله ایجاد فضاهایی در اطراف حرم مطهر برای استقرار این افراد است؛ البته در ساعاتی از شبانه روز که تردد کمتر است اجازه فعالیت به این افراد داده میشود.
وی اضافه کرد: برای برخی از این افراد نیز که زندگی آنها وابسته به دستفروشی است دکههایی را مشخص کردهایم تا بتوانند از این طریق زندگی خود را اداره کنند.
شهردار قم با تأکید بر اهمیت اعتماد عمومی، گفت: ما اگر اعتماد عمومی را داشته باشیم میتوانیم هزینههای شهر را تامین کرده و توسعه شهری را محقق کنیم.
وی با بیان اینکه اگر مشارکت مردم محقق شود طرحهای جامع شهری، توسعه مکانهای تفریحی، تقویت حمل و نقل عمومی و... محقق خواهد شد، اظهار کرد: به همین خاطر در مجموعه مدیریت شهری تأکید ما بر این است که اعتماد عمومی جلب شود.
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