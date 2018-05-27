دستگیری شکارچیان غیرمجاز پرنده در دالاهو

به گزارش خبرگزاری مهر، مامورین یگان حفاظت محیط زیست دالاهو در حین گشت و کنترل مناطق حوزه استحفاظی در مورخ به دو نفر متخلف شکار که اقدام به زنده گیری سهره می نمودند مواجه شدند.

آزاد شیخ ویسی رئیس اداره حفاظت محیط زیست دالاهو با اعلام این خبر گفت: این متخلفین در حال صید غیر مجاز بودند که از آنها تعداد ۵ قطعه سهره طلایی ادوات صید کشف و ضبط شد .

شیخ ویسی افزود: پس از تشکیل پرونده برای این متخلفین و واریز مبلغ ضرر و زیان وارده به محیط زیست، جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست دالاهو تصریح کرد: این پرندگان با دستور مقام قضایی و همراهی نیروی انتظامی رهاسازی و دوباره به آغوش طبیعت بازگشتند.

