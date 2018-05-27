راهیابی نمایش رادیویی «سارا» به جشنواره ای بی یو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی رادیو، نمایش رادیویی «سارا» را مجید حیدری نوشته و به بخش رادیویی جشنواره ای بی یو یا جشنواره اتحادیه رادیو و تلویزیونهای آسیا و اقیانوسیه راه پیدا کرده است.
در خلاصه داستان این نمایش رادیویی آمده است: بچه ها در دنیای پاک و بی آلایش خود به دور از کینه و دشمنی، تنها به مهر و دوستی و به آرزوهای رنگین شان برای ساخت فردایی بهتر می اندیشند.
این نمایش رادیویی به کارگردانی ایوب آقاخانی و تهیه کنندگی فرشاد آذرنیا در اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تولید شده است.
کشورهای عضو اتحادیه رادیو و تلویزیونهای آسیا و اقیانوسیه از جمله جمهوری اسلامی ایران هر ساله برنامههای منتخب خود را برای رقابت به جشنواره ارسال میکنند.
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