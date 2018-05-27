به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی پس از حدود سه ساعت جلسه غیرعلنی مجلس با حضور رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد برای بررسی نظام بانکی کشور آغاز شد.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در ابتدای جلسه علنی گفت: بحث هایی را مرکز پژوهش های مجلس در مورد نظام بانکداری آماده کرده بود که در جلسه غیرعلنی ارائه داد. این مباحث در خصوص مشکلات بانک‌ها برای کمک به تولید، استقلال بانک مرکزی و لزوم اصلاحاتی در قوانین بانکی و همچنین پیشنهاداتی برای ایجاد بانک های توسعه ای بود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر این برنامه زمان‌بندی برای حل و فصل مشکلات بانکی در نظر گرفته شد. خوشبختانه بین آمار مرکز پژوهش‌ها، بانک ملی، وزارت اقتصاد و کمیسیون اقتصادی همگرایی خوبی وجود داشت.

وی گفت: این همگرایی‌ها کمک می‌کند تا قوای سه گانه کمک کنند تا این اصلاحات در نظام بانکی کشور صورت گیرد.