چند برنامه موسیقایی در «عمارت روبرو» برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مجموعه فرهنگی هنری «عمارت روبرو»، چند گروه موسیقی خرداد سال ۹۷ کنسرت هایی را در مجموعه فرهنگی هنری «عمارت روبرو» برگزار می کنند.

کنسرت موسیقی الکترونیک با حضور نیما پور کریمی ۹ خرداد در ۲ نوبت ۱۹ و ۲۱ اجرا می شود. قطعات این موسیقی الکترونیک تجربی کاملا دیجیتال ساخته است.

کنسرت «پری ویو» به آهنگسازی پدرام بابایی ساعت ۱۹ و ۲۱ روزهای پنجشنبه و جمعه ۱۰ و ۱۱ خرداد میزبان علاقه مندان موسیقی است. این برنامه با همراهی کوارتت زهی اجرا می شود و مونا عباسی نوازنده ویولن، سیاوش جعفری ویولن، نیکی یغمایی ویولا و سام برلیانی به عنوان نوازنده ویولنسل این گروه را همراهی می کنند.

ویژه برنامه «پرفورمنس صدا» هم با همکاری مشترک موسسه پارافین و موسسه «آسترال اینداستریز» از کشور سوئد، ساعت ۱۸، ۲۰ و ۲۲ روزهای ۱۸ و ۱۹ خرداد اجرا می شود. در این برنامه آنتونی لینل از کشور سوئد در این حضور پیدا کرده و تلفیقی از موسیقی الکترونیک تجربی و تکنو را اجرا کند.