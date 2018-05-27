۵ میلیون مترمکعب آب به دشت تشنه خوی تزریق می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در اجرای این طرح آب رودخانه الند خوی که به علت بارش های مناسب بهاره طغیان کرده بود، مهار و با کانال به طول ۱۶ کیلومتر به حوضچه های تغذیه مصنوعی سفره های زیر زمینی منتقل شد.

در این طرح پنج میلیون و ۳۰۰ هزار متر مکعب آب از روخانه الند به سفره های زیر زمینی دشت خوی تزریق شد.

به گفته علیلو مدیر امور آب شهرستان خوی، جلوگیری از خسارت سیل به مزارع و باغات، احیای چشمه ها، قنات و چاه های دشت خوی و جلوگیری از مهاجرت روستاییان منطقه از مزایای اجرای این طرح است

طرح تغذیه مصنوعی دشت خوی شامل هفت حوضچه تغذیه و ۲ حوضچه رسوبگیر درزمینی به مساحت ۱۰ هکتار برای نخستین بار در شمالغرب کشور اجرا می شود.

دشت خوی در شمال آذربایجان غربی به علت کمبود منابع آب زیر زمینی دشت ممنوعه آب اعلام شده است.

بعلت نبود سد و طرحهای مهار آب و کنترل سیلاب سالانه بیش از ۱۰۰ میلیون متر مکعب آب رودخانه ها در شهرستان خوی از دسترس خارج شده و به هدر می رود و از سویی براثر سیلاب به هزاران هکتار ازمزارع کشاورزی خسارت وارد می شود.