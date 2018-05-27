ضرورت تجهیز باغات آذربایجان شرقی به سیستم آبیاری تحت فشار

به گزارش خبرنگار مهر، کامران یوسفی ظهر امروز یک شنبه در شهرستان اهر گفت: در شهرستان اهر ۳ هزار هکتار از اراضی پایاب سد ستارخان اهر به سیستم های نوین آبیاری تجهیز شده است و بهسازی کانال های تراس رودخانه اهرچایی که قبلا انجام شده، در سال جاری و سال های آینده نیز جزء برنامه های کاری جهاد کشاورزی بوده و خواهد بود.

وی افزود: نباید در بحران کم آبی باغات در سطح استان آذربایجان شرقی توسعه یابد، مطمئناً جهاد کشاورزی به باغات غیرمجاز نهاده، تجهیزات و تسهیلات پرداخت نخواهد کرد.

رئیس دادگستری شهرستان اهر نیز گفت: با توجه به بارش های مداوم اخیر در شهرستان اهر که بر زمین های زراعی و باغی تأثیرگذار است، لازم است رهاسازی آب سد ستارخان اهر به بخش کشاورزی با تأخیر انجام گیرد تا در روزهای گرم و بدون بارش با هیچ مشکلی روبرو نشویم.

حجت الاسلام محمدعلی نظری گفت: توسعه بی رویه باغات در بستر رودخانه ها و تبدیل زمین های زراعی به باغات را یکی از مشکلات در شهرستان اهر در جهت تأمین آب است که اگر جلوی اینگونه توسعه گرفته می شد با این مشکلات روبرو نمی شدیم.

وی، افزود: دادگستری شهرستان اهر نیز برای جلوگیری از مصرف بی رویه آب در بخش کشاورزی از هیچ گونه تلاشی دریغ نخواهد کرد که امیدواریم رهاسازی آب سد ستارخان اهر طبق مصوبات شورای حفاظت از منابع آب صورت گیرد و در این زمینه فشارهای بیرون برای رها سازی بیشتر قابل قبول نیست.