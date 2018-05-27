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۶ خرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۱۲

استاندار قزوین کسب مدال نقره آسیایی در تکواندو را تبریک گفت

استاندار قزوین کسب مدال نقره آسیایی در تکواندو را تبریک گفت

قزوین- استاندار قزوین در پی کسب مدال نقره توسط تکواندوکار استان در رقابت های قهرمانی بزرگسالان آسیا پیام تبریکی صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری قزوین عبدالمحمد زاهدی استاندار قزوین، در پی کسب مدال ارزشمند نقره توسط مهدی جلالی تکواندو کار ارزنده استان و تیم ملی کشورمان در رقابت های تکواندو قهرمانی بزرگسالان آسیا در کشور ویتنام؛ پیام تبریکی صادر کرد.

در این پیام آمده است: در سایه الطاف حضرت حضرت حق و توجهات حضرت ولی عصر(عج) و در ماه پرفضیلت و پرخیر و برکت رمضان، قهرمانان و فرزندان غیور ایران اسلامی در آوردگاه رقابت های تکواندو قهرمانی آسیا در کشور ویتنام درخشیدند و با اهتزار پرچم مقدس و پرافتخار جمهوری اسلامی ایران برگ زرین دیگری را رقم زدند.

در این بین با کسب مدال ارزشمند نقره توسط مهدی جلالی تکواندو کار شایسته و ارزنده استان و تیم ملی کشورمان برگ زرین دیگری بر افتخارات ورزش استان قزوین افزوده شد تا ضمن به اهتزاز درآوردن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران در آستانه مهمترین آوردگاه ورزش آسیا یعنی بازیهای آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا، زمینه حضور بیش از پیش نمایندگان شایسته ورزش استان قزوین در این رقابت های مهم رقم بخورد.

اینجانب این موفقیت بزرگ را به مسئولان و هیات های ورزشی استان، جامعه ورزش، دوستداران و علاقمندان این رشته ورزشی بویژه خانواده این قهرمان ارزنده تبریک گفته موفقیت و توفیق همگان را از درگاه ایزد منان خواستارم.

کد مطلب 4307220

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