ادامه طرح تحول نظام سلامت از موارد مورد تاکید دولت است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری کرمان، علیرضا رزم حسینی در دیدار با رئیس بیمه سلامت و کارکنان این بیمه در استان کرمان از طرح تحول سلامت به عنوان یک طرح مهم یاد کرد و گفت: ادامه طرح تحول نظام سلامت یکی از موارد مورد تاکید دولت است زیرا یکی از راه های پرداخت یارانه در مکان مناسب، پرداخت یارانه در حوزه سلامت است.

رزم حسینی ادامه داد: در دولت یازدهم بر اساس پیش بینی های انجام شده، طرح تحول سلامت اجرایی شد و توفیقات بسیار خوبی را به وجود آورد زیرا بسیاری از مردم به دلیل مشکلات اقتصادی به مراکز درمانی مراجعه نمی کردند و با اجرای این طرح، مراجعات افزایش یافت.

وی بر مدیریت پرداخت ها تاکید و بیان کرد: بر اساس تعاملات بین دستگاهی باید به نحوی اقدام شود که رضایت مردم حاصل شود.

رزم حسینی گفت: برای بهبود کیفیت خدمات درمانی لازم است هماهنگی های انجام شود که بدهی ها و مطالبات به صورت تعهدی پراخت شود و تمام تلاش دولت این است که مردم را راضی نگه دارند.

وی بر رفتار تکریم آمیز و صادقانه با مردم تاکید کرد و ادامه داد: می توان از سختی های شرایط کنونی به خوبی گذر کنیم زیرا در طول سال های پس از انقلاب اسلامی ایران، دشواری های بیشتری را نیز پشت سر گذاشته ایم.