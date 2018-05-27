اختتامیه کنگره ملی «شعر حجاب و عفاف» برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر ، آیین اختتامیه سومین جشنواره حجاب و عفاف «مستور» با حضور علی اصغر کاراندیش، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، حمید قبادی، دبیر کارگروه مد و لباس و جمعی از شاعران آیینی کشور در بخش عفاف و حجاب نمایشگاه قرآن برگزار شد.

قبادی در این مراسم با اشاره به برگزاری سه دوره از این جشنواره گفت: امروز افتتاحیه سومین جشنواره عفاف و حجاب است و در این سالها اتفاقات خوبی رقم خورده و این جشنواره توانست سهم، نقش و جایگاه خوبی را در عرصه شعر و ادب ایجاد کند.

وی ضمن تاکید بر ضرورت گام برداشتن مستمر در حوزه فرهنگی کشور، از جشنواره شعر عفاف و حجاب به عنوان نهالی یاد کرد که بذر آن در سرزمین فرهنگی نهادینه شده است.

دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور ضمن ابراز امیدواری بر برگزاری چهارمین دوره این کنگره در سال آتی، گفت: درصدد هستیم که این اشعار را با هماهنگی وزارت آموزش و پرورش کشور وارد کتب درسی دانش آموزان کنیم.

محمدعلی مجاهدی، پدر شعر آئینی کشور در ادامه این مراسم گفت: قلمرو موضوعی شعر آئینی به دو موضوع منقبت و مرثیه خلاصه نمی شود و گاهی در این زمینه خلط مبحث به وجود می آید. از این رو از شعر توحید گرفته تا شعر حجاب، عفاف و ... در قلمرو موضوعی شعر آئینی میگنجد و شاعران درباره دو کلید واژه «حجاب و عفاف» و «ستر و عفاف» حساسی داشته اند.

وی ادامه داد: صاحب ازلی مستور است و در حین حال به ما نزدیک است. حجابی که انسان باید از آن عبور کند، حجاب بت نفس است و نه حجاب ظاهری. چرا که حجاب ظاهری به انسان امنیت می دهد.

مجاهدی در ادامه به دیدگاه پیامبر(ص) درباره شعر اشاره کرد و گفت: پیامبر(ص) از شعر متعهد به عنوان رسانه تأثیرگذار یاد میکردند و عرب جاهلی سعی میکرد برای در هم کوبیدن ابهت رسالت و نبوت استفاده کند.

پدر شعر آئینی کشور با بیان اینکه همه شعر آئینی شعر ولایی نیست و یک قطعه از پازل شعر آئینی، شعر ولایی است، گفت: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، نهال برومند شعر آئینی به حدی از تناوری برسد که کسانی که با دین چندان میانه‌ای نداشتند، دهه اخیر را دهه بالندگی شعر آئینی دانسته اند.

علی اصغر کاراندیش در ادامه عنوان کرد: توسعه فرهنگی زیربنای توسعه همه جانبه است و اگر جامعه در حوزه فرهنگی توسعه یابد، میتواند منجر به توسعه پایدار شود. از این رو برای رسیدن به توسعه فرهنگی مهمترین موضوع تولید محتوای فرهنگی است که به آن اعتقاد داریم و باید آن را در اختیار مخاطبان قرار دهیم.

وی با بیان اینکه یکی از وظایف ارشاد فرهنگ سازی است و تولید محتوا ضرورت آن است، گفت: در حال حاضر شاهد برگزاری سومین دوره جشنواره «مستور» هستیم و یکی از مسائل مهم در این حوزه تولید محتوا است و میتواند نقش مؤثری در توسعه فرهنگی داشته باشد و این تولیدات باید به دست مخاطب برسد.

در پایان این کنگره که به همت کارگروه مد و لباس کشور و با مشارکت معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بنیاد ملی مد و لباس ایرانی اسلامی، موسسه توسعه هنرهای معاصر و نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم برگزار شد، در حوزه شعر کلاسیک از سیدجواد میرصفی، جعفر رسولزاده، حسین متقیان، محمد جواد الهی پور و در بخش شعر سپید از فاطمه بیرانوند و سید مجید موسوی و در حوزه کودک و نوجوان از طیبه رضوانی و مرضیه تاجری به عنوان نفرات برگزیده تقدیر به عمل آمد.