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۶ خرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۳۰

مدیر کل ارتباطات زیرساخت استان ایلام:

۲۲ میلیارد تومان برای اجرای فیبر نوری در ایلام هزینه شد

۲۲ میلیارد تومان برای اجرای فیبر نوری در ایلام هزینه شد

دهلران-مدیر کل ارتباطات زیرساخت استان ایلام گفت: ۲۲ میلیارد تومان برای اجرای فیبر نوری در ایلام هزینه شده است.

رضا حسن بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: توسعه زیر ساخت های استان با روند بسیار خوبی در حال اجرا است.

وی بیان داشت: پروژه نور دو به طول ۴۵۰ کیلومتر در شش مسیر استان در حال اجرا است.

وی گفت: این طرح شامل شش مسیر ارتباطی ایلام، مهران، دهلران، دشت عباس، بازاچه های مرزی، ایوان و بدره با پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصد در حال اجرا است.

حسن پور اظهار داشت: برای اجرای این پروژه زیر ساخت در استان اعتباری بالغ بر ۲۲ میلیارد تومان از محل اعتبارات شرکت زیر ساخت هزینه می شود و این پروژه تا پایان مهر ماه تکمیل وبهره برداری می رسد.

کد مطلب 4307247

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