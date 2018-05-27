به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر بهنام جو پیش از ظهر یکشنبه در دیدار سرپرست فدراسیون گلف کشور افزود: بازی های گلف و گودبال از بازی های هیجانی و مفرح بوده و در استان اردبیل مکان های کاملا منحصر به فرد برای احداث زمین گلف وجود دارد.

وی با تاکید بر اینکه اداره کل ورزش و جوانان استان باید سرمایه گذاران علاقمند را به استان دعوت کند، تصریح کرد: بایستی فراخوان جذب سرمایه گذار به شکل جدی پیگیری و سرمایه گذاران دارای صلاحیت و علاقمند در این خصوص شناسایی و حمایت شوند.

استاندار اردبیل با بیان اینکه این رشته ورزشی می تواند سرمایه گذاری زیادی را به اردبیل هدایت کند، افزود: با راه اندازی زمین چمن گلف؛ علاوه بر برگزاری مسابقات ملی و بین المللی، علامندان استان های همجوار نیز می توانند از این محل جهت تمرین و مسابقات استفاده کنند.

وی با اشاره به وجود استعدادهای بیشمار در این استان تاکید کرد که هم اکنون چند نفر از اعضای تیم ملی را جوانان این استان تشکیل داده اند.

بهنام جو متذکر شد: با راه اندازی اولین زمین چمنی گلف استاندارد کشور در اردبیل شاهد برگزاری مسابقات بین المللی و کشوری خواهیم بود.