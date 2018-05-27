به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمود موسوی پیش از ظهر امروز در نشست خبری خود با اشاره به مشارکت مردم خوزستان در بازسازی عتبات عالیات اظهار کرد: استان خوزستان از سال ۹۳ تاکنون در زمینه طرح های بازسازی عتبات نمونه بوده است.

وی با بیان اینکه مردم در این زمینه نقش بسیار خوب، موثر و قابل قبولی دارند، افزود: مردم با همه مشکلات اقتصادی حاکم بر کشور با اهدای نذورات و هدایا توجه خود را به اهل بیت را در رأس امور خود قرار می دهند.

مسئول ستاد بازسازی عتبات عالیات خوزستان با تقدیر از مشارکت بالای مردم خوزستان به ویژه افرادی که به صورت اقساط ماهانه هدایای خود را تقدیم می کنند، تصریح کرد: خوزستانی ها مردمی هستند که در زمینه کمک به عتبات مقدس همت بالایی دارند و سنگ تمام گذاشته اند.

موسوی خبر داد: ساخت کامل ایوان طلای حضرت علی (ع) از سوی ستاد بازسازی عتبات عالیات خوزستان انجام شد که در این زمینه تنها شاهد اهدای ۲۷ کیلوگرم طلا از سوی بانوان خوزستانی بودیم.

وی با اشاره به اینکه بازسازی و مرمت گنبد حرم حضرت علی (ع) در کمتر از یک سال انجام شد، ادامه داد: پروژه هایی همچون ساخت ۶ در از حرمیین عسکریین، مرمت و بازسازی گنبد حضرت امیرالمؤمنین (ع)، بازسازی و مرمت تمام نقاط آسیب دیده حرم حضرت زینب (س) از جنگ، مرمت ۱۶۰ نقطه آسیب دیده گنبد طلای حضرت زینب (س) که تمام طلای آن را بانوان آبادانی اهدا کردند نیز از سوی ستاد عتبات عالیات خوزستان انجام شد.

مسئول ستاد بازسازی عتبات عالیات خوزستان بیان کرد: مردم خوزستان کارهای بسیاری از جمله تهیه سیستم اطفای حریق، سرمایشی، آبسردکن و ساخت و نصب پرده حرم حضرت امیرالمؤمنین (ع) را انجام داده اند.

موسوی با اشاره به ساخت دو در از حرم مسلم ابن عقیل(ع) از سوی عتبات خوزستان اضافه کرد: با تهیه کالا از استان هم کارها را تخصصی انجام و هم نظارت دقیق تری بر آن انجام می شود.

وی عنوان کرد: در کاظمین یک کار جدید و بزرگی را انجام و ۹ هزار و ۳۵۰ متر خیابان صاحب الزمان (عج) برای زائران مسقف شد.

مسئول ستاد بازسازی عتبات عالیات خوزستان در خصوص پروژه های در حال اجرا گفت: توسعه حرم حضرت امیرالمؤمنین(ع) تا پیش از بازسازی ۱۱ هزار مترمربع بوده که اکنون ۳۰۰ هزار مترمربع شده است؛ اولین پروژه در حال انجام مشارکت در توسعه حرم علوی به میزان دو هزار متربع است.

موسوی در پایان با تأکید بر اینکه همه پروژه ها از محل کمک های مردمی اجرایی می شود و ستاد بازسازی عتبات عالیات هیچ اعتبار دولتی ندارد، خبر داد: حرم حضرت زینب (س) مضیف نداشت که هم اکنون مضیف ۵ طبقه با دو هزار و ۵۰۰ مترمربع زیربنا در حال ساخت داریم.