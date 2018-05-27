حضور تیم شهرداری ورامین در لیگ برتر والیبال نشسته

رضاخانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر اظهار داشت: درکنار حمایت از ورزش تیم‌های پایه افزایش شورونشاط عمومی و اقدامات سخت‌افزاری، حمایت از ورزش جانبازان و معلولین نیز در دستور کارسازمان فرهنگی ورزشی شهرداری ورامین قرار دارد.

وی افزود:در این راستا و با تدابیر اندیشیده شده تصمیم گرفتیم تا در سال 1397 تیمی شایسته را راهی رقابت‌های لیگ برتر والیبال نشسته کرده تا در این رقابت‌ها حضورداشته باشیم.

مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری ورامین اضافه کرد: مذاکرات و نامه‌نگاری‌های مجوز حضور در این لیگ انجام و اخذشده و به‌زودی جذب بازیکنان و کادر فنی را آغاز خواهیم کرد.

خانی در خصوص آغاز و محل تمرینات این اظهار داشت:تمرینات تیم پس از جذب بازیکنان و مشخص شدن کادر فنی آغاز خواهد شد و محل آن نیز همچون تیم والیبال شهرداری در شهر ورامین خواهد بود.

وی در خصوص تیم والیبال شهرداری ورامین و برنامه‌های حضور در لیگ برتر نیز گفت: خدا را شاکریم که در سال گذشته به عنوان نخستین تیم در لیگ برتر با بازیکنان و کادر فنی تسویه کرده و به عهدی که بستیم وفا کردیم، امسال نیز با رویکرد پشتوانه سازی و البته داشتن تیمی قدرتمند پا به لیگ خواهیم گذاشت.

خانی گفت: در صدد هستیم در کنار حمایت های شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین حامی مالی دیگری را جذب کنیم، تا بتوانیم با قدرت هر چه تمام تر عازم رقابت ها شویم.