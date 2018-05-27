پوریا عرفانیان حذف شد/ صعود احمدی و محمدی به نیمه نهایی

به گزارش خبرنگار مهر، پوریا عرفانیان در وزن ۸۷- کیلوگرم که کار خود را با پیروزی ۱۲ بر ۱۱ مقابل «هانگی سان» از چین آغاز کرده بود، در مبارزه دوم خود نتیجه را ۱۲ بر ۱۰ به «هوآن لی سئونگ» از کره جنوبی واگذار کرد و از دور رقابتها کنار رفت.

سروش احمدی در وزن ۶۳- کیلوگرم بعد از یک دور استراحت « آرون آگوجوف» از فیلیپین را ۲۰ بر ۷ شکست داد و در ادامه ۱۷ بر ۹«دانگ کوان فام» از ویتنام را از پیش رو برداشت و به نیمه نهایی صعود کرد.

مهدی خدابخش در وزن ۸۰- کیلوگرم دور نخست استراحت داشت و سپس ۱۷ بر ۷ «ساموئل توماس موریسون» از فیلیپین را شکست داد و در ادامه با پیروزی ۲۴ بر ۴ مقابل ««ناوجیل مان» از هندوستان راهی مرحله نیمه نهایی شد.

احمد محمدی دیگر نماینده کشورمان در این وزن نیز پس از یک‌دور استراحت، «احمد المولاد» از عربستان را ۲۵ بر ۵ شکست داد و به نیمه نهایی صعود کرد.

برای تیم کشورمان تا کنون فرزان عاشورزاده ، مهدی جلالی و ناهید کیانی سه مدال نقره و آرمین هادی پور هم یک نشان برنز برای تیم کشورمان کسب کردند. ابراهیم صفری، طیبه پارسا، کیانا اخوان، سودابه صادقی، ملیکا میرحسینی و هانیه اخلاقی نیز از دور مسابقات حذف شدند.

این دوره از مسابقات از روز شنبه با حضور ۲۶۷ تکواندوکار از ۳۴ کشور آغاز شده و عصر دوشنبه به پایان می رسد.