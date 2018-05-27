نظارت بر بازار عرضه کالا و خدمات در کرمان تشدید می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حسینی نژاد پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برخورد قانونی با متخلفان اقتصادی اظهار کرد: طرح تشدید نظارت بر بازار عرضه کالا و خدمات در استان کرمان اجرا می شود.

وی هدف از اجرای این طرح را تنظیم بازار و تشدید نظارت بر عملکرد واحدهای تولیدی، توزیعی و خدماتی دانست و افزود: با اجرای طرح گفته شده رسیدگی به شکایات و گزارشهای مردمی و برخورد با تخلفات احتمالی تسریع می شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان بیان کرد: یکی دیگر از اهداف اجرای طرح تشدید نظارت بر بازار عرضه کالا و خدمات تسهیل دسترسی مردم به کالاهای اساسی مورد نیاز با قیمت های مصوب و مناسب است.

حسینی نژاد صیانت از حقوق مصرف کنندگان با رویکرد پیشگیری و پایش مستمر بازار را از دیگر اهدافی دانست که در این طرح دنبال می شود و گفت: بر اساس این طرح نظارت ویژه ای از سوی گشت های مشترک بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان، تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف، مرکز بهداشت، اداره اماکن، استاندارد و اتحادیه های صنفی بر قیمت، فروش و کیفیت کالای اساسی در واحدهای صنفی، توزیعی، تولیدی و خدمات فنی اعمال می شود.

وی از مردم خواست در این زمینه مسئولان را با معرفی متخلفان اقتصادی یاری کنند و افزود: افراد می تواند موارد تخلف را از طریق شماره ۱۲۴ گزارش کنند.