به گزارش خبرنگار مهر، مسعود مرسل پور پیش از ظهر یکشنبه در جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان قرچک که در سالن اجتماعات فرمانداری تشکیل شد، اظهار داشت: متأسفانه کتاب و کتاب‌خوانی آن‌گونه که شایسته است جایگاه خود را سطح جامعه پیدا نکرده و جهت بهبود این روند باید راهکارهایی عملی انجام داد.

وی افزود: ازجمله این راهکارها، آشتی دادن خانواده‌ها با کتاب و قرار گرفتن کتاب در سبد کالای خانواده‌ها باید به‌صورت جدی پیگیری شود.

مرسل پور تصریح کرد: باید کتاب را به هر شکلی که می‌توان در اختیار افراد قرارداد و راه‌های دسترسی به آن را تسهیل کرد.

فرماندار قرچک تأکید کرد: همه ارگان‌ها باید به کمک اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان بیایند و ظرفیت خود در راستای ترویج امر مطالعه استفاده کنند.

وی گفت: کتاب و کتاب‌خوانی تنها را پیشرفت و توسعه افزایش سطح دانش عمومی است که این محقق نخواهد شد مگر با کتاب و کتاب‌خوانی و در کوچک‌ترین مسائل زندگی اگر کتاب وارد شود شاهد رشد و بهبود وضعیت خواهیم بود.

مرسل پور خاطرنشان کرد: به جهت بررسی وضعیت کتاب و کتاب‌خوانی در سطح شهرستان، جلسات انجمن هر دو ماه یک‌بار مطابق با تقویم ارائه‌شده توسط اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان برگزار شود.

فرماندار قرچک بیان داشت: به‌منظور سهولت دسترسی معلولین به منابع مطالعاتی، اداره کتابخانه‌ها با همکاری اداره بهزیستی تمهیداتی را جهت ارسال کتاب به درب منزل برای معلولین فراهم نمایند.

وی تأکید کرد: با همکاری اداره بهزیستی و اداره کتابخانه‌های عمومی به معتادانی که در منزل تحت مداوا هستند، کتاب ارائه و جهت تشویق آنان جوایزی برای مطالعه کتاب در نظر گرفته شود.

مرسل پور در پایان خاطرنشان کرد: آموزش‌وپرورش شهرستان برنامه‌ریزی‌های لازم را جهت بازدید هر مدرسه از کتابخانه جهت تشویق هرچه بیشتر دانش آموزان به امر مطالعه به عمل آورد.