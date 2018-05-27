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۶ خرداد ۱۳۹۷، ۱۳:۰۲

فرماندار قرچک:

کتاب و کتاب‌خوانی تنها راه پیشرفت و توسعه دانش عمومی است

کتاب و کتاب‌خوانی تنها راه پیشرفت و توسعه دانش عمومی است

قرچک- فرماندار قرچک گفت: کتاب و کتاب‌خوانی تنها راه پیشرفت و توسعه افزایش سطح دانش عمومی است.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود مرسل پور پیش از ظهر یکشنبه در جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان قرچک که در سالن اجتماعات فرمانداری تشکیل شد، اظهار داشت: متأسفانه کتاب و کتاب‌خوانی آن‌گونه که شایسته است جایگاه خود را سطح جامعه پیدا نکرده و جهت بهبود این روند باید راهکارهایی عملی انجام داد.

وی افزود: ازجمله این راهکارها، آشتی دادن خانواده‌ها با کتاب و قرار گرفتن کتاب در سبد کالای خانواده‌ها باید به‌صورت جدی پیگیری شود.

مرسل پور تصریح کرد: باید کتاب را به هر شکلی که می‌توان در اختیار افراد قرارداد و راه‌های دسترسی به آن را تسهیل کرد.

فرماندار قرچک تأکید کرد: همه ارگان‌ها باید به کمک اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان بیایند و ظرفیت خود در راستای ترویج امر مطالعه استفاده کنند.

وی گفت: کتاب و کتاب‌خوانی تنها را پیشرفت و توسعه افزایش سطح دانش عمومی است که این محقق نخواهد شد مگر با کتاب و کتاب‌خوانی و در کوچک‌ترین مسائل زندگی اگر کتاب وارد شود شاهد رشد و بهبود وضعیت خواهیم بود.

مرسل پور خاطرنشان کرد: به جهت بررسی وضعیت کتاب و کتاب‌خوانی در سطح شهرستان، جلسات انجمن هر دو ماه یک‌بار مطابق با تقویم ارائه‌شده توسط اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان برگزار شود.

فرماندار قرچک بیان داشت: به‌منظور سهولت دسترسی معلولین به منابع مطالعاتی، اداره کتابخانه‌ها با همکاری اداره بهزیستی تمهیداتی را جهت ارسال کتاب به درب منزل برای معلولین فراهم نمایند.

وی تأکید کرد: با همکاری اداره بهزیستی و اداره کتابخانه‌های عمومی به معتادانی که در منزل تحت مداوا هستند، کتاب ارائه و جهت تشویق آنان جوایزی برای مطالعه کتاب در نظر گرفته شود.

مرسل پور در پایان خاطرنشان کرد: آموزش‌وپرورش شهرستان برنامه‌ریزی‌های لازم را جهت بازدید هر مدرسه از کتابخانه جهت تشویق هرچه بیشتر دانش آموزان به امر مطالعه به عمل آورد.

کد مطلب 4307308

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