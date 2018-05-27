اجرای طرح وقف مشارکتی قرآن کریم در زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از اوقاف و امور خیریه استان زنجان، حجت الاسلام علی جنتی افزود: دراین طرح خیران می توانند با تکمیل فرم وقف نامه و با پرداخت۷ هزار تومان به ازای یک جلد کلام الله مجید به عنوان واقف نام خود را جاودانه کنند.

وی ادامه داد: در طرح وقف مشارکتی قرآن کریم نام و مشخصات و نیت واقف در صفحه نخست جلد قرآن کریم ثبت می شود.

جنتی افزود: طرح ملی وقف مشارکتی قرآن کریم یکی از طرح‌ هایی است که همزمان با ماه مبارک رمضان با هدف چاپ، نشر و توزیع قرآن در مناطق محروم ، مساجد و زندانها اجرایی می‌شود.