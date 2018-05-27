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۶ خرداد ۱۳۹۷، ۱۳:۴۴

حماس: مقاومت در مقابل جنایات صهیونیستها ساکت نمی‌نشیند

حماس: مقاومت در مقابل جنایات صهیونیستها ساکت نمی‌نشیند

جنبش مقاومت اسلامی حماس ضمن محکوم کردن جنایات اخیر صهیونیستها علیه مقاومت تأکید کرد: گروه های مقاومت در مقابل جنایات صهیونیستها ساکت نمی نشینند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، گروه‌های فلسطینی رژیم صهیونیستی را مسئول تشدید تجاوزات و حملات امروز علیه باریکه غزه که به شهادت ۲ فلسطینی منجر شد، دانستند.

جنبش مقاومت اسلامی حماس نیز ضمن محکوم کردن این جنایت جدید دشمن صهیونیستی، تاکید کرد که مقاومت فلسطین هرگز در برابر جنایات دشمن صهیونیستی علیه ملت فلسطین ساکت نمی نشیند.

جنبش مجاهدین هم حمله توپخانه‌ای و هوایی ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه را تلاشی نافرجام برای به شکست کشاندن تظاهرات بازگشت دانست و تاکید کرد که مقاومت آگاه فلسطین قادر به پاسخ‌گویی به جنایات دشمن است و سکوت مقاومت زیاد به طول نمی‌انجامد.

در همین حال، طلال ابو ظریفه عضو دفتر سیاسی جبهه دمکراتیک اظهار داشت که ادامه حملات به پایگاه‌های مقاومت و حمله به ماهیگیران و شهروندان فلسطینی، با هدف برهم زدن اوضاع و معادلات و منحرف کردن نگاه‌ها از تظاهرات بازگشت صورت می‌گیرد که دشمن از توقف آن عاجز است.

کد مطلب 4307358

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