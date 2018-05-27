استاد اختیار برخورد با دانشجوی متقلب را دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه شهید بهشتی، یکصد و شصتمین جلسه شورای دانشگاه در سال ۱۳۹۷ به ریاست سید حسن صدوق رئیس دانشگاه شهید بهشتی، با حضور اعضای شورا برگزار شد.

صدوق در بخشی از سخنان خود با اشاره به شروع فصل امتحانات در دانشگاه شهید بهشتی اظهار داشت: تقلب در سر جلسه امتحان رفتاری غیرعادی و ناپسند است که باید به جدیت با آن برخورد شود.

وی ادامه داد: برای پیشگیری از این رفتار نکوهیده بایستی تمامی ضوابط درسر جلسه امتحان رعایت شود؛ براساس قوانین، استاد اختیار برخورد با فرد متقلب را دارد و نباید از کنار این مسئله بغرنج بی‌تفاوت بگذرد.

رئیس دانشگاه، در ادامه سخنان خود ضمن اشاره به برنامه و راهبرد جذب اعضای هیات‌علمی در دانشگاه گفت: در حال حاضر بیش از ۱۰۰ هزار دانش‌آموخته دوره دکتری وجود دارد و این جمعیت بزرگ به امید جذب، فشار بسیار زیادی را بر دانشگاه‌ها تحمیل می‌کنند. برای ارتقاء جایگاه و اعتبار دانشگاه، باید شایسته‌ترین نیروها در دانشگاه شهید بهشتی جذب شوند.