قدرت الله ابک در گفتگو با خبرنگار مهر، با موضوع مصوبات نخستین کارگروه زیربنایی استان سمنان در سال۹۷، ضمن اشاره به اینکه احداث نیروگاه خورشید ۱۰ مگاواتی استان سمنان تعیین کاربری میشود، تأکید کرد: این استان به دلیل داشتن ظرفیت تابش خورشید با مدت بیش از ۳۰۰ روز در سال از استانهای مستعد در حوزه انرژی خورشیدی است لذا ساخت نیروگاه ۱۰ مگاواتی در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: کاهش هزینههای انتقال برق و همچنین سوختهای فسیلی، محیطزیست، استفاده از انرژی پاک خورشیدی، عدم آلایندگی، راندمان بالا و کاهش هدر رفت انرژی، آفتاب مناسب حاشیه کویر استان سمنان، اقلیم ویژه منطقه و ... در زمره ویژگیهای مثبت نیروگاه خورشیدی در این استان هستند.
سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری سمنان گفت: به دلیل تجدید ناپذیری انرژیهای فسیلی ناگزیر به استفاده از انرژیهای پاک و نو هستیم که دراینبین استفاده از ظرفیت آفتاب ۳۰۰ روزه استان یکی از توجیهات اقتصادی اجرای طرحهایی ازایندست است.
احداث اکوکمپ در سمنان بررسی میشود
ابک در ادامه گفت: تعیین کاربری تفریحی-گردشگری احداث اکو کمپ گردشگری دیگر مصوبه کارگروه توسعه زیربنایی استان سمنان بود که به دلیل داشتن ظرفیتهای عظیم این استان در حوزه توریسم و بهخصوص اکو توریسم موردتوجه مسئولان استانی قرار دارد.
وی خواستار جذب سرمایهگذاری بیشتر در حوزه اکو توریسم استان سمنان شد و تأکید کرد: وجود زیستکره توران شاهرود بهمثابه آفریقای ایران، گونههای نادر جانوری مانند یوزپلنگ آسیایی، پارک ملی کویر، منطقه صیدها، طبیعت بکر شمال استان سمنان مانند جنگل ابر و اورنگ شاهرود، دامغان و مهدیشهر و شهمیرزاد همگی باعث شدهاند تا استان سمنان در اولویتهای طرحهای توسعهای گردشگری قرار گیرد.
سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری سمنان همچنین گفت: تعیین کاربری حملونقل و انبارداری، احداث انبار مواد معدنی با توجه به ظرفیتهای خوب معدنی و شناسایی ۴۲ نوع ماده معدنی در این استان از دیگر مصوبات کارگروه توسعه استان بود.
ابک گفت: در این کارگروه همچنین تعیین کاربری ورزشی احداث باشگاه اهداف پروازی، تعیین کاربری احداث واحد پرورش ماهیان سرد آبی و بررسی بخشنامه کاهش تلفات جادهای به تصویب رسیدند.
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