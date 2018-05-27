مسلمانان باید با تمسک به قرآن بر مشکلات خود فائق آیند

به گزارش خبرنگار مهر، حسینی صدر ظهر یکشنبه در همایش بسیج و ولایتمداری افزود: عزت و امنیت امروز ما مرهون فداکاری و جانبازی شهدا و ایثارگران است.

وی با بیان اینکه در جنگ تحمیلی افرادی همانند شهید صیاد شیرازی وجود داشتند که نمونه بارز یک انسان کامل و ولایتمدار بودند، اظهار داشت: عرفان شهید صیاد شیرازی به اندازه ای بود که مولایش(رهبر) تابوت وی را بوسیدند.

حسینی صدر با بیان اینکه در قرآن به صراحت حق و باطل مشخص شده است، تصریح کرد: قرآن تصویری از جبهه حق و باطل را مشخص کرده و در آیاتی به صراحت بیان می کند که دشمنی جبهه حق و باطل همیشگی است.

وی افزود: در قرآن آمده که بدانید باطل همیشه با شما دشمن هستند و اعلام می کند دشمنی مومنین با باطل تا همیشه وجود دارد تا زمانیکه دشمنان از کفر خود دست بردارند.

حسینی با اشاره به موضوع برجام اظهار داشت: آمریکاییها برای برجام چندین شرط گذاشته اند و آنچه که دشمنان در ظاهر می گویند همه دشمنیها با شما نیست بلکه در حضور شما چیزی می گویند اما در جلسات خصوصی تصمیمی دیگر می گیرند.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به رحلت حضرت خدیجه بیان داشت: این بانوی بزرگوار حامی بزرگ و یار غار پیامبر و اولین زنی بود که به پیامبر ایمان آورد.

امام جمعه موقت یاسوج افزود: ایشان در واقع یکی از پشتوانه های اصلی پیامبر در ترویج اسلام بود به گونه ای که پیامبر سال وفات وی را سال عام الحزن نامید.