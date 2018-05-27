مجتمع چندمنظوره ویژه معلولان در اراک احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی روز یکشنبه در جلسه بررسی مشکلات معلولان استان مرکزی در اراک، اظهار داشت: مقرر است مجتمع چند منظوره ویژه معلولان در استان مرکزی از سوی بهزیستی استان احداث شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مرکزی افزود: در این رابطه تخصیص زمین مناسب از سوی اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی صورت گرفته و به بهزیستی تحویل داده شده است.

زندیه وکیلی بیان کرد: قرار است این فضای دو هکتاری با جذب مشارکت های مردمی و خیران به راه اندازی مجتمع چند منظوره معلولان استان اختصاص یابد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مرکزی با اشاره به تلاش برای رفع و پیگیری مشکلات معلولان خاطرنشان ساخت: دستگاه های اجرایی بایستی در راستای رفع مشکلات معلولان هم اندیشی و همکاری داشته باشند تا شرایط بهتری برای حضور این قشر در جامعه فراهم شود.

وی ادامه داد: با توجه به فعالیت کارگاه اشتغال معلولان در روستای چغای اراک، شرایط مناسب برای تردد این افراد طی هماهنگی با شهرداری اراک فراهم خواهد شد و مهیاسازی سایر زیرساخت های لازم نیز در دستور کار قرار دارد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مرکزی تصریح کرد: همچنین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مرکزی طی هفته های آینده در راستای تسهیل تردد معلولان به این کارگاه، نسبت به آسفالت کردن جاده روستای مذکور اقدام کند.