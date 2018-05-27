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۶ خرداد ۱۳۹۷، ۱۵:۵۵

معاون عمرانی استاندار مرکزی:

مجتمع چندمنظوره ویژه معلولان در اراک احداث می شود

مجتمع چندمنظوره ویژه معلولان در اراک احداث می شود

اراک- معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مرکزی از تخصیص زمین برای احداث مجتمع چندمنظوره ویژه معلولان در اراک خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی روز یکشنبه در جلسه بررسی مشکلات معلولان استان مرکزی در اراک، اظهار داشت: مقرر است مجتمع چند منظوره ویژه معلولان در استان مرکزی از سوی بهزیستی استان احداث شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مرکزی افزود: در این رابطه تخصیص زمین مناسب از سوی اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی صورت گرفته و به بهزیستی تحویل داده شده است.

زندیه وکیلی بیان کرد: قرار است این فضای دو هکتاری با جذب مشارکت های مردمی و خیران به راه اندازی مجتمع چند منظوره معلولان استان اختصاص یابد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مرکزی با اشاره به تلاش برای رفع و پیگیری مشکلات معلولان خاطرنشان ساخت: دستگاه های اجرایی بایستی در راستای رفع مشکلات معلولان هم اندیشی و همکاری داشته باشند تا شرایط بهتری برای حضور این قشر در جامعه فراهم شود.

وی ادامه داد: با توجه به فعالیت کارگاه اشتغال معلولان در روستای چغای اراک، شرایط مناسب برای تردد این افراد طی هماهنگی با شهرداری اراک فراهم خواهد شد و مهیاسازی سایر زیرساخت های لازم نیز در دستور کار قرار دارد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مرکزی تصریح کرد: همچنین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مرکزی طی هفته های آینده در راستای تسهیل تردد معلولان به این کارگاه، نسبت به آسفالت کردن جاده روستای مذکور اقدام کند.

کد مطلب 4307397

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