به گزارش خبرگزاری مهر، در ابتدای این دیدار که با هدف بررسی تعاملات طرفین در بحث کرسی‌های آزاد اندیشی برگزار شد، حجت الاسلام هادی صادقی مشاور قوه قضائیه و مشاور آموزشی حوزه های علمیه، پژوهشگاه را پیشرو و مجرب در امر برگزاری کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره در کشور دانست و خواستار کاربست تجربیات پژوهشگاه در حوزه های علمیه شد.

همچنین در ادامه این نشست آیت الله علی اکبر رشاد رییس کرسی‌های نظریه پردازی، نقد و مناظره و موسس و رییس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی نیز ضمن ابراز امیدواری نسبت به وضعیت کرسی های آزاد اندیشی در حوزه های علمیه با توجه به تدوین برنامه کرسی های سال ۹۷ آمادگی پژوهشگاه را در انتقال تجربیات مفید در این زمینه اعلام کرد.

در پایان این نشست مشترک مهدی عباس زاده، معاون امور پژوهشی و آموزشی پژوهشگاه گزارشی از روند برگزاری کرسی‌های نظریه پردازی، نقد و مناظره و کرسی های ترویجی در پژوهشگاه ارائه نموده و برنامه سال ۹۷ پژوهشگاه را در همین راستا تبیین نمود.