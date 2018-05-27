مایل به رفع تدریجی محدودیت تولید نفت هستیم/قیمت مناسب؛ ۶۰ دلار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، اریک لیرون، از مدیران ارشد شرکت روسنفت، اعلام کرد: این شرکت دولتی روس از رفع تدریجی محدودیت تولید نفت، حمایت می‌کند.

وی افزود: طبق پیش‌بینی‌ها، تولید روسنفت امسال به ۲۲۴ تا ۲۲۵ میلیون تن می‌رسد که نزدیک به سطح پارسال است.

از سوی دیگر، الکساندر دیوکوف، مدیرعامل شرکت گازپروم نفت روسیه، اعلام کرد از اصلاح احتمالی محدودیت تولید نفت در تابستان امسال حمایت می‌کند.

وی اعلام کرد: باید سقف تولید ۷۰۰ هزار تا یک میلیون بشکه در روز افزایش یابد.

این مدیر روس تصریح کرد که قیمت نفت حدود ۵۰ تا ۶۰ دلار برای هر بشکه، منصفانه است و انتظار می‌رود تولید گازپروم نفت از سطح پیش‌بینی شده ۱۰۰ میلیون بشکه در سال ۲۰۲۰ میلادی فراتر رود.

کشورهای تولیدکننده نفت عضو و غیر عضو اوپک، از جمله روسیه، در سال ۲۰۱۶ میلادی توافق کردند برای کمک به کاهش عرضه مازاد نفت در بازارهای جهانی، تولید خود را محدود کنند و قرار است در ماه ژوئن امسال، درباره آینده این توافق بحث کنند.