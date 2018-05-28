۷ خرداد ۱۳۹۷، ۹:۲۱

صابر جعفری در گفتگو با مهر:

«به امید گلها» در دست تدوین است/ آلبومی که بازیگر دارد

آهنگساز آلبوم صوتی و تصویری «به امید گلها» از پایان مرحله میکس و مستر این اثر موسیقایی در تابستان و برنامه ریزی برای اجرای صحنه ای آن در یکی از پردیس ها خبر داد.

صابر جعفری آهنگساز آلبوم صوتی و تصویری «به امید گلها» درباره انتشار این آلبوم به خبرنگار مهر گفت: هم اکنون در مرحله میکس و مستر آلبوم هستیم و فکر می کنم تا یک ماه آینده کارهای مربوط به میکس به اتمام می رسد. این آلبوم بعد از انتشار قرار است در پردیس تئاتر «شهرزاد» یا یکی از پردیس های سینمایی «کورش» یا «چارسو» که دارای صحنه و پرده تصویری هستند روی صحنه برود.

وی در پایان با بیان اینکه انتشارات «بتهون» مسئولیت نشر آلبوم «به امید گلها» را به عهده گرفته است، ادامه داد: گروه بازیگران آلبوم در اجرای صحنه همان هنرمندانی هستند که در اثر صوتی ایفاگر شخصیت ها بوده اند ولی برای گروه پرفورمنس هنوز به گزینه مشخصی نرسیده ایم.  

آلبوم صوتی و تصویری «به امید گلها» عنوان اولین موزیکال مجموعه گروه «کریان» است که به کارگردانی و آهنگسازی صابر جعفری در دسترس علاقه مندان قرار می گیرد. ترانه های این آلبوم ۷۵ دقیقه ای هفت پرده ای بر عهده علیرضا پایسته و الهام تفرشی است.

موزیکال الکترونیک «به امید گلها» اقتباسی از کتاب «به امید گلها» نوشته ترینا پالاس است و داستان کرم ابریشمی را روایت می کند که به دنبال معنای واقعی زندگی می‌گردد. این کتاب توسط  صابر جعفری ترجمه شده و نت پارتیتور آن همراه با آلبوم صوتی و تصویری آن به بازار موسیقی عرضه خواهد شد.

علیرضا سعیدی

