۱۵۵ امدادگر در زلزله های اخیر در استان فعال بودند

به گزارش خبرنگار مهر، امان الله جهان بین ظهر یکشنبه در همایش ایمنی وزلزله افزود: در این مدت ۱۴تیم ارزیاب اسکان و ترمیم فعال و سه اردوگاه نیز در شهرهای یاسوج، دنا و پاتاوه برپاشد.

وی بیان داشت: همچنین در زمینه زلزله هفت هزار اقلام تبلیغی از سوی هلال احمر استان تهیه وتوزیع شد.

جهانبین تصریح کرد: این بسته های تبلیغی شامل بروشور و برگه های اطلاع رسانی با محتوای ایمن کردن مکان، پناهگیری و خروج هنگام زلزله بود.

وی افزود: همچنین در راستای آگاهی رسانی به خانواده ها در یکسال گذشته ۵۹هزار بار دانش آموزان به خانواده ها مراجعه وآموزشهای لازم در زمینه ایمنی وامدادرسانی را آموزش دادند.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان یکی از مهمترین مسائل پس از زلزله را ایجاد شرایط روانی مناسب برای مردم عنوان کرد و گفت: پس از زلزله شرایط روحی و روانی مردم دستخوش تغییر می شود و اضطراب و نگرانی تامدتی ادامه دارد و این امر نیازمند آگاهی رسانی به مردم و ایجاد شرایط روانی مناسب با استفاده از کارشناسان است.