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۶ خرداد ۱۳۹۷، ۱۴:۴۲

در گفتگو با مهر مطرح شد:

ورود سامانه بارشی به کرمانشاه از اواسط هفته جاری

ورود سامانه بارشی به کرمانشاه از اواسط هفته جاری

کرمانشاه- مدیر کل هواشناسی استان کرمانشاه از ورود سامانه بارشی به جو استان از اواسط هفته جاری خبر داد و گفت: بارش با وزش باد نسبتاً شدید و احتمالاً رگبار تگرگ پیش‌بینی می‌شود.

محمد خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: طی امروز و فردا، بجز افزایش ابر در برخی نقاط، پدیده قابل ملاحظه ای برای سطح استان نخواهیم داشت.

خسروی گفت: از عصر سه شنبه تا شنبه هفته آینده، امواجی ناپایدار مجدداً جو منطقه را متاثر خواهد کرد.

وی افزود: این شرایط به تناوب بخصوص طی ساعاتی از بعدازظهر و اواخر وقتِ هر روز سبب رگبار باران و رعدوبرق در برخی نقاط از سطح استان خواهند شد.

مدیر کل هواشناسی استان کرمانشاه گفت: شرایط ناپایدار در ساعاتی از روزهای چهارشنبه و پنجشنبه، نمود بیشتری خواهد داشت.

خسروی اظهار کرد: بارش در پاره ای نقاط با وزش باد نسبتاً شدید و احتمالاً رگبار تگرگ نیز همراه می گردد.

کد مطلب 4307432

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