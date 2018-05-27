ورود سامانه بارشی به کرمانشاه از اواسط هفته جاری

محمد خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: طی امروز و فردا، بجز افزایش ابر در برخی نقاط، پدیده قابل ملاحظه ای برای سطح استان نخواهیم داشت.

خسروی گفت: از عصر سه شنبه تا شنبه هفته آینده، امواجی ناپایدار مجدداً جو منطقه را متاثر خواهد کرد.

وی افزود: این شرایط به تناوب بخصوص طی ساعاتی از بعدازظهر و اواخر وقتِ هر روز سبب رگبار باران و رعدوبرق در برخی نقاط از سطح استان خواهند شد.

مدیر کل هواشناسی استان کرمانشاه گفت: شرایط ناپایدار در ساعاتی از روزهای چهارشنبه و پنجشنبه، نمود بیشتری خواهد داشت.

خسروی اظهار کرد: بارش در پاره ای نقاط با وزش باد نسبتاً شدید و احتمالاً رگبار تگرگ نیز همراه می گردد.