انتقاد به غیر استاندارد بودن سرویس مدارس

به گزارش خبرنگار مهر، در شصت و ششمین جلسه شورا بررسی یک فوریت طرح الزام شهرداری تهران به ارایه لایحه ایمنی و حمل و نقل دانش آموزان در دستور قرار گرفت.

شهربانو امانی ریس کمیته ایمنی حمل و نقل در تشریح دلایل توجیهی و بررسی یک فوریت طرح گفت: بسیار خوشوقتم در ارتباط با کودکان امروز از شورا ندا و صدای زندگی بهتر به گوش همه رسید.

وی افزود: بر اساس مصوبه شماره یک یکصد و سی و نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی شورای شهر های کشور مقرر گردیده که با توجه به درصد قابل توجه تلفات عابرین پیاده در آمار تلفات تصادفات درون شهری، ایمن سازی و آرام سازی معابر اطراف مراکز جاذب سفر(مدارس، مساجد، فروشگاه های بزرگ و...) داخل شهر و حریم شهر ها در دستور کار شورای هماهنگی ترافیک استان قرار گرفته و ضمن اخذ برنامه و طرح ایمن سازی و آرام سازی از شهرداری های مربوطه، پیگیری لازم جهت تحقق طرح ها صورت گیرد.

امانی ادامه داد: همچنین تولید برنامه های آموزشی توسط شهرداری مرکز استان در راستای ارتقای فرهنگی ترافیک و اصلاح رفتارهای پر خطر شهروندان در سفرهای شهری با هدف گذاری مناسب (برای رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی، موتورسیکلت ها، عابرین پیاده، کودکان و دانش آموزان) بر اساس مصوبه مذکور در دستور کار قرار گیرد.

وی در تشریح دلایل فوریت طرح گفت : متاسفانه هیچ سند بالادستی مبنی بر ملزم نمودن شهرداری جهت ارایه طرح استانداردسازی خودروی سرویس مدرسه وجود ندارد.

امانی اظهار داشت: در سال ۹۵ بالغ بر ۱۵ دانش آموز بر اثر تصادفات رانندگی فوت کردند و به ازای هر فوتی ۳ معلول نیز داشته ایم لذا اهمیت مسله ایمنی و امنیت در حمل و نقل دانش آموزان باید مورد توجه قرار گیرد.

رییس کمیته ایمن سازی حمل و نقل شورا گفت: غیر استاندارد بودن خودروهای سرویس مدارس از منظر ایمنی، ظاهری و قابل تشخیص بودن، رانندگان غیر حرفه ای و آموزش ندیده، عدم آرام سازی و ایمن سازی محیط پیرامون مدرسه، سهم یک درصدی شرکت های تاکسیرانی در سرویس های مدارس از جمله دلایلی است که تصویب یک فوریت مذکور را ضروری می سازد.

وی افزود: با توجه به اینکه ۴ ماه به شروع سال تحصیلی جدید باقی نمانده ضرورت دارد این طرح به صورت یک فوریت وارد دستور شود.

امانی در ادامه خاطر نشان ساخت: حدود یک سال است که بررسی این موضوع در دستور کار کمیته ایمن سازی قرار گرفته و لذا پیشنهاد می شود شهرداری تهران ملزم گردد لایحه مربوط به برنامه اجرایی ایمنی حمل و نقل دانش آموزان را با تکیه بر مطالعات فنی مربوطه بررسی و پیشنهادات خود را ظرف ۳ ماه جهت تصویب در صحن شورا ارائه نماید. شهرداری می بایست جهت اجرای راهکارها از ابتدای سال تحصیلی ۹۷ تحت سرفصل های آرام سازی محیط اطراف مدرسه، اقدامات آموزشی در جهت بهبود ایمنی حمل و نقل دانش آموز و ایمنی ناوگان خودروی سرویس اقدام نماید.

در ادامه جلسه مرتضی الویری رییس کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان مخالف گفت: من به هیچ عنوان با مطالبی که عنوان شد مخالف نیستم بلکه مخالفت من در خصوص ازدیاد قوانین است.

وی ادامه داد: آیا ما کمبود قانون داریم؟ آیا باید مجددا روی قوانین دیگر قوانین تصویب کنیم. این در حالی است که مطالب عنوان شده در این طرح در مصوبه شهر دوستدار کودک که در سال ۸۸ تصویب شده و آیین نامه اجرایی آن در سال ۹۴ تصویب گشته وجود دارد. موضوعاتی نظیر تامین فضای حاشیه امن مدرسه، ارایه بلیت و کارت رایگان برای کودکان زیر ۱۲ سال و موضوعاتی شبیه به آن.

الویری اضافه کرد: مشکلی که ما داریم این است که مصوبه های تو در تو و بدون توجه به مصوبه های قبلی آورده می شود که با توجه به سوابق موجود این یک دوباره کاری است.

زهرا نژاد بهرام نیز به عنوان موافق گفت: از آنجا که موضوع کودکان خیلی جدی است و کم توجهی به کودکان اثرات نا مطلوبی در جامعه دارد باید بگویم ضرورت دارد نسبت به این موضوع رسیدگی شود.

وی ادامه داد: ما هر ساله با تعداد زیادی از خوردوهایی روبرو هستیم که الزامات لازم برای ایمنی ندارند و اینکه نه از سوی والدین و مدارس و نیروی انتظامی و شهرداری توجهی به این موارد نمی شود.

سید حسن رسولی نیز به عنوان مخالف دوم گفت: همانطور که آقای الویری گفتند اگر این مهم به صرف تصویب یک مصوبه شدنی بود طی ۹ ساله گذشته عملی شده بود.

وی در ادامه افزود: این نکته نیز حایز اهمیت است که شورا در حد ظرفیت خود می تواند به موضوعات مبتلا به رسیدگی کند.

رسولی خاطر نشان ساخت: در همین موضوع حداقل ۳ وزارت خانه دخیل هستند، وزارت صنعت و معدن و تجارت بایستی ترتیب استاندارد سازی خودروهای ویژه مدارس را بدهد، وزارت بهداشت و وزارت راه نیز در این زمینه وظیفه دارد و لذا اینها خارج از حیطه وظایف مدیریت شهری است.

وی پیشنهاد داد: وقتی این موضوع بعد از ۹ سال حاصلی نداشته است باید از ظرفیت شورای عالی استان ها استفاده شود تا بقیه بخش های دولت را شریک کند.

در ادامه شهربانو امانی گفت: جابجایی مسافر وظیفه شهرداری است و این مسافرین بچه هایی هستند که ما در جابجایی آنها مشکل داریم.

وی افزود: از خود آقای مهندس الویری سوال می پرسم، اگر چنانچه مصوبات ۹ سال قبل هیچ مانعی نداشت چرا تا به امروز اجرایی نشده است؟

امانی گفت: ما قانون تولید نمی کنیم می خواهیم بررسی کنیم که چرا ۹ سال نتوانسته ایم ایمنی فرزندانمان را تامین کنیم، فرزندانی که از سرویس هایی استفاده می کنند که حداقل ایمنی را دارند و باید در صندلی جلو چندین کودک را بنشانند.

وی افزود: این طرح منجر به آرامش برای فرزندان و خانواده ها می شود.

در نهایت یک فوریت این طرح با ۱۶ رای موافق به تصویب رسید.