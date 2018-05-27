به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنوری نماینده مردم قم در نطق میان دستور جلسه علنی ضمن تبریک ماه مبارک رمضان، گفت: امروز یکی از مهم‌ترین مسائلی که افکار عمومی را به خود جلب کرده موضوع وضعیتی است که راس نظام سلطه آمریکای جنایتکار برای مردم ما ایجاد کرد.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس افزود: آقای رئیس‌جمهور، رهبر معظم انقلاب بارها فرمودند من به این مذاکرات خوش‌بین نیستم. بعد از مدتی مصاحبه کردید، گفتید در عالم دیپلماسی خوش‌بینی و بدبینی ملاک نیست، باید واقع‌بین بود. این واقعیتی است که شما می‌دیدید. آقای رییس‌جمهور از ابتدا مجموعه شما گفتند اگر آمریکا هم از برجام برود ما با اروپا ادامه می‌دهیم.

نماینده مردم قم ادامه داد: این حرف شما دو تالی فساد داشت؛ یکی آنکه آمریکا گفت من برای چه در برجام بمانم، تعهد اجرا کنم و هزینه بدهم. برجام می‌ماند ایران هم هست پس من بروم فشار را اضافه کنم، این نتیجه سوء تدبیر در اظهارنظر و اتخاذ موضع بود.

وی تصریح کرد: آقای رئیس‌جمهور! اروپا چرا خودش را در مقابل آمریکا قرار بدهد، وقتی می‌گویید برجام می‌ماند و با اروپا ادامه می‌دهیم؟ آقای رئیس‌جمهور در صحبت‌تان گفتید یک مزاحم رفت یا به این حرف اعتقاد دارید یا اعتقاد ندارید، اگر اعتقاد دارید پس حرف گذشته شما چه شد که می‌گفتید هر چه با اروپا کار کنیم لقمه را دور سر چرخاندیم، باید با کدخدا مشکل را حل کرد.

ذوالنور گفت: آقای رئیس‌جمهور کدام حرف شما درست است؟ چرا به شعور مردم در چنین اظهاراتی توهین می‌شود. آقای رئیس جمهور در بیانات تبلیغاتی در اردبیل قبل از انتخابات خطاب به رقبای انتخاباتی گفتید جمعه انتخابات تمام می‌شود، نمی‌دانم روز شنبه چه آب و صابونی بیاوریم که دست و صورت‌تان را بشورید. آقای رییس‌جمهور از آن آب و صابون چیزی باقی مانده یا خیر که بعد از این همه وقایع و فرصت‌سوزی که مردم را چند سال معطل کردید، منطقه را رها کردید، منطقه را از دست دادیم، اقتصاد مقاومتی بدون توجه باقی ماند و به آن پرداخت نشد، امروز چرا مردم باید هزینه بی‌تدبیری‌ها و سوء تدبیرها را بدهند؟

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس تاکید کرد: آقای رئیس‌جمهور! مرتب مردم را دنبال نخود سیاه و آدرس عوضی می‌فرستید، آیا مشکل جامعه ما امروز این است که در تریبون رسمی بیایید و برای تحریک دختران ورزشکار بگویید چرا در صداوسیما فیلم‌های مسابقات دختران ورزشکار نشان داده نشود؟ آقای رئیس‌جمهور ببینید مراجع عظام تقلید، مردم مسلمان و خانواده‌های شهدا مردم شهیدپرور و مومن حداقل در حوزه انتخابیه من از اینکه به عفت و حیا چوب حراج می‌زنید و افکار را برخلاف مصلحت دینی و آخرتی مردم به مسیر غلط سوق می‌دهید چقدر از این رفتار ناراحت و دل‌نگران هستند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: بیایید به واقعیت‌ها بپردازیم، امروز جوان تحصیلکرده ما دچار افسردگی و انواع مریضی می‌شود که در اثر بیکاری است. به مردم بگویید برای اشتغال چه کرده‌اید، امروز مشکل فساد، مشکل فقر، مشکل اقتصاد و معیشت مهم‌ترین چیزی است که مردم توقع دارند.