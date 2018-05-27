به گزارش خبرنگار مهر، سید شهاب‌الدین چاوشی بعدازظهر یکشنبه در نشست کارگروه تخصصی اشتغال استان سمنان به میزبانی سالن یادگار امام (ره) استانداری بابیان اینکه بانک‌ها در ارائه تسهیلات به متقاضیان اشتغال نباید سخت‌گیری کنند، ابراز داشت: بروکراسی اداری سخت و پیچیده در ارائه تسهیلات اشتغال‌زایی مردم را خسته و ناامید می‌کند و باید این مسیر کوتاه و کار مردم در این زمینه تسهیل شود.

وی بابیان اینکه ظرفیت‌های مغفول مانده حوزه اشتغال در استان سمنان باید به‌کارگیری شود، افزود: مساعدت بانک‌ها در ارائه تسهیلات مناسب اشتغال‌زایی می‌تواند در توسعه اقتصادی موثر باشد، بنابراین مدیران دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها باید موانع سر راه سرمایه‌گذاران حوزه اشتغال را برطرف کنند.

استاندار سمنان بابیان اینکه تا زمانی مشکل اشتغال برطرف نشود همچنان درگیر مشکلات اجتماعی خواهیم بود، ابراز داشت: بیکاری مهمترین آفت و تهدید در جامعه محسوب می‌شود که اگر می‌خواهیم آسیب‌های اجتماعی ناشی از نبود شغل در جامعه کاهش یابد باید بر طرح‌های اشتغال‌زایی تمرکز بیشتری داشته باشیم و برای تحقق آن‌ها تلاش کنیم.

چاووشی بابیان اینکه مشارکت در ایجاد اشتغال را باید جدی قلمداد کرد، تصریح کرد: یکی دیگر از مشکلات موجود در استان متناسب نبودن بازار کار با شغل درخواستی متقاضیان است و از سوی دیگر افراد جویای کار نیز رغبت چندانی به دریافت تسهیلات اشتغال‌زایی ندارند که باید برای این دو مشکل راهکار مناسب ارائه کرد.

وی افزود: ظرفیت‌های بی‌نظیری در استان سمنان برای ایجاد شغل وجود دارد که تمرکز نشدن بر آن‌ها باعث هدر رفت منابع انسانی ما خواهد شد، لذا باید در وهله نخست بر مهارت افزایی قشر جوان و تحصیل‌کرده تاکید بیشتری کنیم که خوشبختانه با شعار هر سمنانی یک مهارت ضمن همکاری فنی حرفه‌ای استان می کوشیم تا جامعه را به سمت افزایش مهارت و اشتغال سوق دهیم.