انتقاد نمایندگان از نابسامانی وضعیت ۵۰۰ هزار راننده کامیون

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور قرائت شد.

متن این تذکرات به شرح زیر است:

تذکر اکبر رنجبرزاده به همراه آقایان احمد امیرآبادی و امیر خجسته، جلال محمودزاده، یحیی کمالی‌پور، محمدحسین فرهنگی، اصغر مسعودی و منوچهر جمالی به وزیر راه و شهرسازی در خصوص نابسامانی در برنامه‌ریزی برای احقاق حقوق رانندگان عمومی بین شهری و کامیون‌داران موجب شده است بیش از ۵۰۰ هزار راننده در سطح کشور اظهار نارضایتی و بعضا در بعضی از شهرها تجمع نمایند. ادامه روند فعلی موجب می‌گردد معیشت بیش از دو میلیون نفر به خطر بیفتد. موارد ذیل مورد درخواست رانندگان عزیز بین شهری است:

۱- کافی نبودن سهمیه سوخت روزانه و ماهیانه کامیون‌ها

۲- عدم پرداخت کرایه حمل توسط گیرندگان کالا

۳- نداشتن بیمه تکمیلی و قرار نگرفتن شغل در ردیف مشاغل سخت و زیان آور

۴- دریافت کارمزدهای نجومی و غیرقانونی توسط شرکت‌های حمل و نقل و فساد موجود در خرید و فروش بار در پایانه‌های بار علی‌الخصوص در بنادر

۵- توزیع ناعادلانه بار و تضعیف سالن‌های اعلام بار توسط مسئولان مربوطه

۶- کرایه‌های حمل و نقل پاسخگوی هزینه‌های لاستیک و قطعه‌ها که ۶۰ درصد افزایش یافته است نمی‌باشد.

تذکر حسینعلی حاجی دلیگانی به وزیر صنعت درخصوص علت افزایش و تایید بی قید و بند ۹.۶ درصد قیمت خودروهای ساخت داخل کشور با توجه به تاکیدات ریاست جمهور برای کنترل و نظارت بر قیمت ها

تذکر منوچهر جمالی و اکبر رنجبرزاده به وزیر راه و شهرسازی درخصوص حل خیلی سریع و فوری مشکل عوارض در شهرستان رودبار و جلوگیری از ایجاد بحران اجتماعی در شرایط حساس کنونی بسیار محتمل است که راه حل آن انتقال عوارض به ابتدای استان گیلان، پرداخت حداقل ممکن و بازدارنده مشکلات تا انتقال عوارض، اقدام عملی اجرای عدالت در پرداخت عوارض است.