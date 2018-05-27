ارزش اقتصادی بازار پوشاک در داخل کشور ۱۴.۵ میلیارد دلار است

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی منصوری ظهر یکشنبه در حاشیه کارگروه اشتغال استان به میزبانی سالن یادگار امام (ره) استانداری سمنان در گفتگو با خبرنگاران ضمن بیان اینکه ارزش اقتصادی بازار پوشاک داخل کشور ۱۴.۵ میلیارد دلار برآورد می‌شود، بیان کرد: حمایت از تولید پوشاک ذیل سیاست‌های کلی حمایت از تولید داخلی مدنظر رهبر معظم انقلاب اسلامی در تبیین شعار سال۹۷، یک ضرورت محسوب می‌شود.

وی بابیان اینکه رفع مشکلات تولیدکنندگان داخلی در حوزه‌های مختلف می‌تواند یکی از راه‌های ارتقای تولیدات داخلی و تحقق شعار سال باشد، افزود: بازار پوشاک در داخل کشور با چهار میلیارد دلار واردات روبرو است که باید بکوشیم با حمایت از تولید داخلی از این میزان بکاهیم.

تکمیل زنجیره ارزش کسب‌وکار در اولویت

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تکمیل زنجیره ارزش کسب‌وکار، برنامه اصلی برای حمایت از تولیدکننده داخلی در عرصه‌های مختلفی مانند پوشاک است که به ما این امکان را می‌دهد تا نتایج بهتری در حوزه تولید داخلی شاهد باشیم.

منصوری با تأکید بر اینکه تمرکز بر بازار پوشاک داخلی می‌تواند نتایج خوبی در توسعه اقتصادی داشته باشد، گفت: باوجود توانمندی‌های تولیدکنندگان داخلی در حوزه پوشاک، اگر بتوانیم زنجیره تولید و همچنین ارزش کسب‌وکار را در کشور نهادینه کنیم، قطعاً شاهد توسعه خوبی در این زمینه خواهیم بود.

وی بابیان اینکه تکمیل زنجیره کسب‌وکار در تمام حوزه‌ها می‌تواند با سه اقدام ویژه شامل شناسایی بازارهای داخلی، شناسایی بازارهای منطقه‌ای و جهانی و همچنین برند سازی و اتصال به برند های جهانی، صورت گیرد، افزود: در ماه‌های اخیر اقدامات خوبی در این حوزه صورت گرفته و نتایج خوبی را نیز شاهد بوده‌ایم اما هنوز باید در این زمینه اقدامات بیشتری را در دستور کار قرار دهیم.

برندسازی یکی از اقدامات مؤثر در صادرات و حمایت از تولید ​

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار، بابیان اینکه شناسایی بازارهای منطقه‌ای و جهانی مقوله‌ای است که هنوز باید در زمینهٔ تولید به آن عنایت بیشتری داشته باشیم، تأکید کرد: توجه به بازارهای خوب و برند سازی یکی از اقدامات مؤثر در صادرات و حمایت از تولید است.

منصوری بیان کرد: در تعریفی که از زنجیره ارزش فضای کسب و کار بیان می‌شود، نقطه ورود مواد اولیه تا پس از بازار فروش را در بر می‌گیرد یعنی تلاش برای تولید، عرصه و فروش مورد اهتمام ویژه ای قرار می گیرد تا شاهد تحقق شعار سال باشیم.