اعطای بورسیه اسپانیا ویژه استادان دانشگاه علامه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علامه طباطبایی، پیرو تفاهم نامه همکاری علمی دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه اتونومای مادرید اسپانیا امکان استفاده از بورسیه برای انجام فرصت مطالعاتی برای ۱۰ عضو هیات علمی دانشگاه از سال ۹۶ فراهم شده است.

بر اساس این تفاهم نامه، دانشگاه اتونوما در سال ۲۰۱۸ نیز اعلام کرده است که سالانه امکان حضور و بهره مندی ۱۰ تن از اعضای هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی از یک هفته تا یک ماه برای حضور در آن دانشگاه و استفاده از منابع علمی، گفتگو با استادان و پژوهشگران آن دانشگاه فراهم شده است.

دانشگاه علامه طباطبایی نیز در طول فصل تابستان در قالب شیوه ‌نامه دوره ‌های دانش افزایی کوتاه مدت و در دیگر مواقع سال در قالب شیوه ‌نامه بازدیدهای علمی اقدام به اعطای کمک هزینه سفر به اعضای هیات علمی خواهد کرد.

بورسیه یاد شده تا پایان سال جاری میلادی، همچنان برای پنج عضو هیات علمی قابل بهره برداری است.