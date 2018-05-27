به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین حسینی سنگربان ملی پوش تیم استقلال که یکی از آخرین نفراتی بود که از لیست اعزام به جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه خط خورد تا از حضور دراین مسابقات مهم باز بماند، این روزها به همراه خانوادهاش در شیراز به سر میبرد.
قرارداد این بازیکن با استقلال به پایان رسیده و یکی از اولویت های آبیپوشان تمدید قرارداد با صاحب رکورد طولانی ترین دقایق گل نخوردن در تاریخ فوتبال ایران است. مسئولین باشگاه استقلال پیشنهاد تمدید قراردادی به مدت ۵ سال را به حسینی داده اند و منتظرند تا وی پس از پایان تعطیلات سر میز مذاکره بنشیند.
دروازهبان ملی پوش استقلال به احتمال زیاد تا یک هفته آینده هم در شیراز خواهد بود و پس از بازگشت به تهران مذاکراتش را با مدیران باشگاه آغاز میکند. به نظر نمیرسد بر سر راه تمدید قرارداد حسینی و استقلال مشکل خاصی وجود داشته باشد و احتمال این که وی به زودی قراردادش را با آبی پوشان تمدید کند زیاد است.
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