به گزارش خبرنگار مهر، محمد ناظم رضوی در بازدید ظهر یکشنبه خود از مراحل عمرانی، تجهیز و بازسازی پارک کومش سمنان و بابیان اینکه این طرح با اعتبار یک میلیارد تومان اجرا می‌شود، تأکید کرد: تکمیل این پارک می‌تواند فضای تفریحی خوبی را برای مردم و همچنین اسکان موقت مسافران و زائران رضوی به‌خصوص در ایام پیک مسافرت‌ها مانند تابستان فراهم آورد.

وی افزود: ساخت منبع آب ۳۰۰ مترمکعبی و انتقال پسماند مهدی‌شهر به سمنان دو اقدامی است که در پارک جنگلی کومش هم‌اکنون در دست اجرا بوده و انجام آن‌ها می‌تواند بخشی از عملیات عمرانی را پیش ببرد.

شهردار سمنان گفت: در پارک جنگلی کومش همچنین اجرای کف‌پوش، جدول‌کشی، فضای سبز، فضاهای آمفی‌تئاتر روباز، شهربازی، تأسیسات، نمازخانه و ... دیده‌شده که به‌مرور تکمیل آن‌ها در دستور کار قرار خواهد گرفت.

ناظم رضوی بیان کرد: ساماندهی پارک‌ها و فضاهای سبز باهدف نشاط اجتماعی، ارتقای تفریحات سالم، ورزش همگانی، جلوه‌های بصری، زیباسازی شهری، مبلمان شهری و کارکردهایی از قبیل آمفی‌تئاتر شهری روباز برای اقدامات فرهنگی و هنری در دستور کار شهرداری سمنان طی سال جاری خواهد بود.

وی بابیان اینکه سمنان به دلیل قرارگیری در مسیر کریدور شرق-غرب و میزبانی سالانه ۲۰ میلیون زائر دارای اهمیتی ویژه است، ابراز داشت: وجود فضاهایی برای اسکان موقت و استراحت مسافران به افزایش ماندگاری مسافران کمک می کند.