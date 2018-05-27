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۶ خرداد ۱۳۹۷، ۱۵:۲۳

معاون شیلات بوشهر:

امسال ۱۷ هزار تن میگو در استان بوشهر تولید می‌شود

امسال ۱۷ هزار تن میگو در استان بوشهر تولید می‌شود

بوشهر - معاون آبزی‌پروری شیلات استان بوشهر گفت: امسال ۱۷ هزار تن میگو در استان بوشهر تولید می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، صغری اشرف ظهر یکشنبه در نشست با روسای شیلات شهرستان‌های ساحلی استان بوشهر اظهار داشت: استان بوشهر دارای ظرفیت‌های کم نظیری در عرصه پرورش آبزیان است و بخش قابل توجهی از میگوی کشور در این استان تولید می‌شود.

وی با اشاره به فعالیت ۱۰ سایت پرورش میگو در سطح استان بوشهر خاطرنشان کرد: حمایت ویژه‌ای از فعالان در عرصه پرورش میگو داریم و ساماندهی تولید میگو در تمامی مناطق ساحلی استان در دستور کار است.

معاون آبزی پروری شیلات بوشهر خواستار ارائه اطلاعات لازم از مراحل مختلف تولید میگو پرورشی و کسب این اطلاعات توسط شیلات در شهرستان‌ها شد و ادامه داد: شیلات استان بوشهر توجه ویژه‌ای به توسعه متوزان در ایجاد مزارع پرورش میگو داشته است.

وی با اشاره به افزایش سطح زیر کشت میگو در سال جاری، خاطرنشان کرد: ذخیره سازی بچه میگو در سطح بیش از پنج هزار هکتار از استخرهای خاکی پرورش میگوی استان در دستور کار است.

اشرف بیان کرد: پیش‌بینی شده که امسال بیش از ۱۷ هزار تن میگوی پرورشی در استان بوشهر تولید شود که امیدواریم با همکاری مسئولان در شهرستان‌ها شاهد دستیابی به این هدف باشیم.

کد مطلب 4307487

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