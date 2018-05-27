به گزارش خبرنگار مهر، صغری اشرف ظهر یکشنبه در نشست با روسای شیلات شهرستان‌های ساحلی استان بوشهر اظهار داشت: استان بوشهر دارای ظرفیت‌های کم نظیری در عرصه پرورش آبزیان است و بخش قابل توجهی از میگوی کشور در این استان تولید می‌شود.

وی با اشاره به فعالیت ۱۰ سایت پرورش میگو در سطح استان بوشهر خاطرنشان کرد: حمایت ویژه‌ای از فعالان در عرصه پرورش میگو داریم و ساماندهی تولید میگو در تمامی مناطق ساحلی استان در دستور کار است.

معاون آبزی پروری شیلات بوشهر خواستار ارائه اطلاعات لازم از مراحل مختلف تولید میگو پرورشی و کسب این اطلاعات توسط شیلات در شهرستان‌ها شد و ادامه داد: شیلات استان بوشهر توجه ویژه‌ای به توسعه متوزان در ایجاد مزارع پرورش میگو داشته است.

وی با اشاره به افزایش سطح زیر کشت میگو در سال جاری، خاطرنشان کرد: ذخیره سازی بچه میگو در سطح بیش از پنج هزار هکتار از استخرهای خاکی پرورش میگوی استان در دستور کار است.

اشرف بیان کرد: پیش‌بینی شده که امسال بیش از ۱۷ هزار تن میگوی پرورشی در استان بوشهر تولید شود که امیدواریم با همکاری مسئولان در شهرستان‌ها شاهد دستیابی به این هدف باشیم.