به گزارش خبرنگار مهر، عیسی منصوری بعدازظهر یکشنبه در نشست کارگروه تخصصی اشتغال استان سمنان به میزبانی استانداری بابیان اینکه هیچ مشکلی برای تامین وثیقه تسهیلات اشتغالزایی روستاییان از نظر قانونی وجود ندارد، ابراز داشت: چهار صندوق ضمانت تعاون، ضمانت صنایع کوچک، نخبگان و صندوق ضمانت بیمه معادن موظف به پشتیبانی از طرحهای اشتغالزایی روستایی هستند.
وی بابیان اینکه روستاییان برای تامین وثیقه تسهیلات اشتغالزایی با مشکلات بسیاری مواجه هستند، افزود: با همکاری دولت در خصوص ارائه این تسهلات همکاری بانکها در این زمینه میتواند به رشد و شکوفایی اقتصاد منطقه کمک کند.
معاون اشتغال وزیر کار با بیان اینکه بانکها با تسریع فرآیند اعطای تسهیلات میتوانند زمینه استفاده از این منابع را فراهم کنند، ابراز داشت: درحال حاضر تراکم طرحهای ارائهشده حوزه اشتغالزایی به بانک ها از روند رو به رشدی برخوردار است که میتوان با برنامهریزی مناسب زمینه تسریع کار آنها را در بانک ها فراهم کرد.
منصوری بابیان اینکه صرف ارائه تسهیلات اشتغالزایی منجر به اشتغال پایدار نمیشود، تصریح کرد: یکی از مهمترین مشکلات موجود در کشور نبود مهارت بهویژه در قشر تحصیلکرده و دانشگاهی است لذا باید زمینه مهارتآموزی افراد جویای کار توسط نهادهای مربوط به نحو مطلوب ایجاد شود.
وی بابیان اینکه ایرانیان زیر ۶۵ سال صاحب شناسنامه اشتغال میشوند، افزود: در شرایطی که سهم اشتغال غیر رسمی از بازار کار باید ۳۰ درصد باشد ولی هم اکنون این رقم ۵۰ درصد را به خود اختصاص داده است، لذا همه افراد مشاغل رسمی و غیر رسمی از این شناسنامهها برخوردار و اطلاعات مربوط به آن درج می شود که با این اقدام میتوان به آمار مشخصی از شاغلان و بیکاران جامعه دستیافت.
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