به گزارش خبرنگار مهر، مریم حدادی بعدازظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران ضمن بیان اینکه جشن الفبا در ۴۳۳ کلاس درس پایه اول استان سمنان برگزار شد، ابراز داشت: بالغبر ۱۰ هزار و ۸۳۸ دانشآموز ابتدایی استان امروز با برگزاری مراسم شکرگزاری توانایی خواندن و نوشتن را جشن گرفتند.
وی بابیان اینکه پنج هزار و ۵۷۱ پسر و پنج هزار و ۲۶۷ دانشآموز دختر مقطع کلاس اول را به پایان رساندند، افزود: هدف از برگزاری جشن الفبا در مدارس بیشتر جلب توجه دانش آموزان به یادگیری خواندن و نوشتن است که بدانند با یادگیری الفبا وارد دوره جدیدی از آموختن در زندگی خود شدند.
معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزشوپرورش سمنان بابیان اینکه برگزاری این جشنها کودکان را تشویق به خواندن بیشتر میکند، ابراز داشت: یکی از مشکلات موجود در کشور پایین بودن سرانه مطالعه است که باید برای افزایش فرهنگ مطالعه و کتابخوانی از کودکی برنامهریزی جامع و کاملی برای آن داشت که این قبیل جشنها انگیزه مطالعه را در دانش آموزان تقویت میکند.
حدادی در ادامه تصریح کرد: در جشن الفبا خواندن شعر و داستانهای کودکانه و آیاتی از قرآن، دعا و نقاشی و دیگر مباحث فرهنگی گنجاندهشده است تا دانشآموز با خواندن یک مصرع، آیه یا داستان به خواندن بیشتر تشویق شود و در واقع علاقهمند کردن دانش آموزان به مطالعه هدف اصلی این جشن به شمار میرود.
وی افزود: جامعهای که اهل تفکر و مطالعه باشد کمتر دچار لغزش و خطا خواهد شد لذا با پایهریزی مطالعه در بین دانش آموزان میکوشیم تا آینده بهتری برای فردای آنها فراهم کنیم.
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