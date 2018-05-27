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۶ خرداد ۱۳۹۷، ۱۶:۱۳

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار می‌کند؛

کرسی ترویجی دشمن‌شناسی شکست در ادبیات داستانی دفاع مقدس

کرسی ترویجی دشمن‌شناسی شکست در ادبیات داستانی دفاع مقدس

دومین جلسه از کرسی ترویجی دشمن‌شناسی شکست در ادبیات داستانی دفاع مقدس برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین جلسه کرسی ترویجی دشمن‌شناسی شکست در ادبیات داستانی دفاع مقدس، توسط گروه ادبیات اندیشه پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه با حضور اساتید و صاحب‌نظران این حوزه در تهران برگزار می‌شود.

در این کرسی علمی احمد شاکری، عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به عنوان ارائه دهنده، بحث و علیرضا کمری و خانم فرانک جمشیدی نیز به عنوان ناقد حضور خواهند داشت.

دبیر علمی این کرسی علمی، محمدرضا سنگری می‌باشد.

دومین جلسه کرسی علمی ـ ترویجی دشمن‌شناسی شکست در ادبیات داستانی دفاع مقدس، بعدازظهر روز دوشنبه مورخ ۷ خردادماه جاری از ساعت ۱۶ تا ۱۸  با حضور اساتید حوزه و دانشگاه، دانشجویان و دانش‌پژوهان در سالن جلسات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به نشانی: تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست) کوچه پژوهشگاه (دوم)، پلاک ۲، برگزار خواهد شد.

کد مطلب 4307536

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