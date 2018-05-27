به گزارش خبرگزاری مهر، دومین جلسه کرسی ترویجی دشمن‌شناسی شکست در ادبیات داستانی دفاع مقدس، توسط گروه ادبیات اندیشه پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه با حضور اساتید و صاحب‌نظران این حوزه در تهران برگزار می‌شود.

در این کرسی علمی احمد شاکری، عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به عنوان ارائه دهنده، بحث و علیرضا کمری و خانم فرانک جمشیدی نیز به عنوان ناقد حضور خواهند داشت.

دبیر علمی این کرسی علمی، محمدرضا سنگری می‌باشد.

دومین جلسه کرسی علمی ـ ترویجی دشمن‌شناسی شکست در ادبیات داستانی دفاع مقدس، بعدازظهر روز دوشنبه مورخ ۷ خردادماه جاری از ساعت ۱۶ تا ۱۸ با حضور اساتید حوزه و دانشگاه، دانشجویان و دانش‌پژوهان در سالن جلسات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به نشانی: تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست) کوچه پژوهشگاه (دوم)، پلاک ۲، برگزار خواهد شد.