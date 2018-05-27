به گزارش خبرگزاری مهر، امیر کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش در همایش یک روزه تجارب به دست آمده از زلزله کرمانشاه در جمع دانشجویان دوره بیست و هشتم فرماندهی و ستاد ارتش(دافوس) گفت: یگان های نظامی در برابر حوادث غیر مترقبه باید آمادگی ذهنی و جسارت ورود به صحنه را داشته باشند.

وی با بیان اینکه حادثه دلخراش زلزله کرمانشاه تجربه بزرگی در کمک و امداد رسانی برای ما به همراه داشت بیان کرد: مقابله با زلزله را باید به سه محور قبل از زلزله، بعد از زلزله و در نهایت به امداد و نجات و کمک رسانی تقسیم کرد.

وی افزود: ضرورت دارد یگان‌های نظامی خود را برای آمادگی مقابله با حادثه ای همانند زلزله آماده کنند و آموزش های مورد نیاز و تجهیزات لازم را در اختیار یگان ها قرار دهند.

فرمانده نیروی زمینی تصریح کرد: از زلزله سرپل ذهاب تجربه هایی مانند ارتباط با مسئولین شهری، ارتباط با رسانه های جمعی، تشکیل یگان پیشرو، تامین امنیت، نحوه تخلیه مجروحین، تقسیم اقلام را کسب کردیم که این تجارب در آینده موجب می شود کار امداد و نجات سریع تر انجام شود.

امیر حیدری گفت: لحظات طلایی، ساعت اولیه حادثه است. در این لحظات با حضور به موقع می شود تعداد زیادی از را نجات داد و عمق فاجعه را کم کرد که بحمدالله یگان های ارتش به ویژه نیروی زمینی ارتش در زلزله سرپل ذهاب با حضور در لحظات طلایی توانسته است عملکرد تاثیر گذاری را از خود به نمایش بگذارد.

وی افزود: در حوادث غیر مترقبه نکته بسیار مهم این است که تمام تمرکز را باید روی کم کردن تلفات قرار داد، در این حادثه با برنامه ریزی که از سوی فرمانده کل ارتش صورت گرفت و با تلاش دلاور مردان ارتش جلوی خسارت های احتمالی بیشتر گرفته شد.

امیر حیدری از دیگر تجربه های اخذ شده در حادثه زلزله سرپل ذهاب را ایجاد کمربند تامینی در شهر خواند و اظهار داشت: بلافاصله شهر سرپل ذهاب را به چهار قسمت تقسیم کردیم و در این نقاط برای برقراری تامین امنیت، یگان تیپ ۶۵ نیرو مخصوص را مستقر کردیم و آرامش نسبی به شهر برگشت.

فرمانده نیروی زمینی ارتش حضور ناوگان هوانیروز را در حوادث غیر مترقبه بسیار ضروری خواند و تاکید کرد: در حادثه زلزله سرپل ذهاب هوانیروز نقش آفرینی کرد، هوانیروز برای کشور به مانند اکسیژن است باید هوانیروز را در بهترین شرایط ممکن نگه داریم، اگر هوانیروز نبود ما شاهد تلفات و حوادث ناگوار بیشتری بودیم. هوانیروز در این حادثه با ۵۵۳ سورتی پرواز رکورد قابل ملاحظه ای را از خود به نمایش گذاشت.

وی در پایان تصریح کرد: ماموریت یگان های ارتش تا اسکان موقت بود و این کار را به شایستگی انجام داد، بنیاد مسکن مسئولیت ساخت و تعمیر منازل را بر عهده گرفت و شروع به فعالیت کرد. البته درحال حاضر یگان های ما در منطقه حضور دارند و این حضور به صورت عاشقانه است یعنی اینکه برای کمک به مردم در حوزه های مختلف فعالیت می کنند.